Chuyên trang âm nhạc Pitchfork gọi tên album của Gen Z Việt, điểm ngang với Jennie, Blackpink

Album PILLZCASSO của nhà sản xuất Gen Z 2pillz đã được chuyên trang âm nhạc trực tuyến Pitchfork chấm 7,1 điểm. Đây là mức điểm bằng với album Ruby của Jennie, Blackpink.

"Nhạc pop Việt Nam đang trải qua thời kỳ phục hưng. Được dẫn dắt bởi các nghệ sĩ Gen Z ở cả dòng nhạc chính thống lẫn underground, một số gương mặt trong vài năm qua như Wren Evans, Mỹ Anh, NÂN, Vĩ.. đã phát hành những album quan trọng, định hình nên màu sắc âm nhạc R&B đặc trưng", tờ Pitchfork viết.

Tờ báo cũng chấm điểm cho album mới PILLZCASSO của 2pillz (Phạm Phú Nguyên, sinh năm 1998) 7.1 điểm, tương đương với điểm số dành cho album Ruby của Jennie, nằm trong top các album đến từ châu Á được chuyên trang âm nhạc này đánh giá.

Pitchfork chấm điểm album PILLZCASSO

Nhà phê bình Joshua Minsoo Kim từ Pitchfork giới thiệu album PILLZCASSO “là một tập hợp tự tin và nhẹ nhàng của các bản dance pop, quy tụ nhiều nghệ sĩ Việt Nam” phù hợp với không khí tiệc tùng sôi động và cả những khoảnh khắc trầm lắng sau đó. “Dù mang sắc thái thư giãn và tiết chế, đây vẫn là tuyên ngôn âm nhạc mạnh mẽ nhất của Vpop trong năm nay”, Joshua Minsoo Kim viết.

Bài báo cũng bày tỏ sự hứng thú với cách 2pillz kết hợp giữa dòng nhạc Pop và Vinahouse - thể loại đậm chất Việt hay tái cấu trúc nhạc Bolero. Trong album, 2pillz sử dụng như các nhạc cụ truyền thống - đàn t'rưng (mộc cầm tre), đàn đá, âm sắc Việt ngân vang qua tiếng sáo nhiều ca khúc đã Pitchfork thích thú.

PILLZCASSO gồm 14 ca khúc với sự góp giọng của nhiều giọng ca như Văn Mai Hương, Phương Dung, MONO, tlinh, GREY D, GDUCKY, Orange, Vũ Phụng Tiên, WOKEUP...

Sau khi ra mắt, album PILLZCASSO giành Top 1 trên BXH các album được nghe nhiều nhất của iTunes Việt Nam và iTunes Đức, Top 3 của iTunes Canada.

2pillz đứng đằng sau nhiều bản hit triệu view

"Trên hết, điều tạo nên bản sắc riêng cho PILLZCASSO chính là sự giao thoa cảm xúc giữa cái dẻo dai bật nảy của vinahouse và chất trữ tình sâu sắc của ballad Việt. Việc theo dõi sự phát triển của nhạc pop là quan sát cách những nghệ sĩ trẻ tìm kiếm sự đại diện và làm cho những trải nghiệm phổ quát trở nên mới mẻ. Không có album Vpop nào hiện nay thể hiện sự chuyển mình thế hệ rõ rệt và đầy tự tin như PILLZCASSO”.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng tạo nên album PILLZCASSO, 2pillz cho biết, tên album được 2pillz lấy cảm hứng từ Pablo Picasso, một biểu tượng nghệ thuật nổi loạn và không giới hạn.

Trong album mới này, 2pillz cho biết, mình đã thử nghiệm nhiều thể loại âm nhạc từ House, Afrobeat, Drum & Bass, Bossanova đến cả Bolero và chất liệu dân gian Việt Nam (đàn đá, đàn T’rưng,...). Tất cả tạo nên một concept âm nhạc độc đáo mang tên “Vinafro” – sự hòa quyện bản sắc văn hóa Việt Nam với nhịp đập sôi động của nhạc club toàn cầu.

Nguồn vtv.vn