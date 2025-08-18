Chuyện về nghề luôn mong được... thất nghiệp

Trong khi nghề nào cũng muốn nhiều việc, thì có một nghề thật đặc biệt, luôn mong được... thất nghiệp. Đó là nghề chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH). Những nơi hiểm nguy nhất, ám ảnh nhất - cháy, nổ, sạt lở, sập hầm, đuối nước, tai nạn..., khi mọi người đều cố thoát ra thật nhanh, thì các chiến sĩ lại khẩn trương lao vào, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để “cứu cái còn trong cái mất”, dù biết rằng mình có thể không bao giờ quay ra.

Xông pha nơi hiểm nguy

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Anh (áo trắng) tại phường Hoà Bình.

Mỗi dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Ngày Thương binh - liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Anh ở phường Hoà Bình lại đỏ hoe mắt nhớ con trai khi đồng đội con trong sắc phục đến thăm. Gần 15 năm trước, con trai duy nhất của Mẹ - chiến sĩ Nguyễn Quý Dương đã hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

Khoác lên mình bộ quân phục nghĩa là chấp nhận hiểm nguy để cứu tính mạng và tài sản của Nhân dân, nhưng Dương ra đi khi còn quá trẻ, mới tròn 20. Mẹ Anh, sinh năm 1972 trở thành Mẹ Việt Nam anh hùng trẻ nhất nước. Mất mát lớn lao, nhưng người chiến sĩ đã truyền "ngọn lửa” ân tình và khát vọng sống cho đời. Và những người đồng đội vẫn luôn kiên định với con đường đã chọn, không ngại nguy hiểm, hy sinh... Tất cả vì Nhân dân phục vụ.

Cảnh sát PCCC&CNCH luôn kiên định lý tưởng với nghề, dù có phải đối mặt với hiểm nguy giữa đêm tối mịt mùng.

Với những người gần 30 năm gắn bó với nghề như Thượng tá Bùi Vĩnh Lộc, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07), nhiều tình huống không thể nào quên. Như vụ sạt lở đất lúc rạng sáng tại thác Khanh, xã Phú Cường, nay là xã Mường Bi cướp đi sinh mạng 18 người.

Thượng tá Lộc kể: “Khi nhận tin dữ, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) chỉ mất chưa đầy 2 phút đã lên xe tiếp cận hiện trường. Đến nơi, trong đếm tối mịt mùng, dưới ánh sáng loang loáng của những chiếc đèn pin là ngổn ngang đất đá, bùn lầy ập xuống từ thác Khanh đã chôn vùi 5 gia đình.

Lúc đầu chưa biết ai mất, ai còn trong đống đổ nát, CBCS lao vào tìm kiếm. Thi thoảng, anh em phải rút ra vì đất, đá tiếp tục sạt xuống. Bùn nhão thụt đến đầu gối, nửa người, CBCS khi nhấc được chân lên thì ủng bị chìm sâu không rút lên được, đành phải chân trần tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.

Trải qua 6 ngày đêm dầm mưa, lội bùn, cào đất, đục đá tìm nạn nhân, nhiều lúc CBCS rã rời không muốn nhấc tay. Song nhìn ánh mắt đau đáu của những người đeo khăn tang đang ngóng chờ, CBCS lại tiếp tục nhiệm vụ cho đến khi nạn nhân cuối cùng được đưa về với gia đình. Có những chiến sĩ trẻ lần đầu tiếp xúc với tử thi, nhưng với tinh thần vì Nhân dân phục vụ đã không nề nà đưa những thi thể không còn nguyên vẹn ra ngoài.

Phút nghỉ ngơi của chiến sĩ để tiếp tục công tác tìm kiếm cứu nạn.

Nói về sự đặc biệt nguy hiểm khi cứu nạn còn phải nhắc đến vụ sập hầm lò than tại xã Lỗ Sơn, nay là xã Toàn Thắng làm 3 người chết. Suốt 6 ngày 5 đêm bám trụ tìm nạn nhân, họ chỉ nằm tạm trên tấm bạt trải vội dưới nền đất, lấy bao tải chống muỗi, rét. Lò than thổ phỉ sâu hun hút, nhiều đoạn không kèo chống hầm, đoạn có thì đã mục, vách đá lởm chởm, nước nhỏ như mưa từ nóc hầm, có thể tiếp tục sập xuống bất cứ lúc nào. Song còn 3 người bị kẹt bên trong cần được ứng cứu, lực lượng cứu nạn vẫn tiến vào tìm kiếm, dù biết phía trước là nguy hiểm.

Dù có phải lặn xuống đáy sông buốt lạnh, các chiến sĩ vẫn luôn sẵn sàng để đưa nạn nhân bị đuối nước về với gia đình.

Một số vụ việc khác cũng trở thành những ký ức không thể nào quên với đời lính chữa cháy, cứu nạn: Lặn tìm 8 học sinh cùng bị đuối nước trên sông Đà, phường Hoà Bình; căng thẳng tìm đưa 2 nạn nhân bị kẹt trong hang khai thác vàng ở núi Cột Cờ, xã An Nghĩa ra ngoài; cháy cơ sở sản xuất rượu Mường Đình, xã Yên Thuỷ làm 1 chiến sĩ công an và 1 người bị bỏng cồn sâu...

Giành lại sự sống từ tay tử thần

Người dân tổ 14, phường Tân Thịnh, nay là phường Hoà Bình vẫn nhớ phút sinh tử trong vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh năm 2023. Lửa ngùn ngụt bốc lên bao trùm toàn bộ ngôi nhà 3 tầng chứa đầy giày dép, túi. Chiến sĩ CC&CNCH đã phải đục tường để thoát bớt khói và leo thang cắt cửa sổ cứu một cháu bé ra ngoài an toàn. Trước đó, một vụ cháy nhà dân khác trên địa bàn phường, chiến sĩ kịp thời vượt qua biển lửa cứu được 3 người trong gia đình bị ngạt khói đã ngất lịm ra ngoài.

Chiến sĩ luôn phải đối mặt với nguy hiểm trong nhiều tình huống làm nhiệm vụ.

“Cứu cái còn trong cái mất” - câu nói này luôn được CBCS quyết tâm thực hiện. Họ tâm niệm, dù phải đối mặt với hiểm nguy đến tính mạng, nhưng khi cứu được người dân cảm thấy hạnh phúc, tự hào về nghề của mình.

Còn nhớ, vụ lật xe trộn bê tông tại phường Kỳ Sơn làm phụ xe bị thương, kẹt cứng trong ca bin. Khi lực lượng cứu nạn đến, anh nghĩ mình không thể qua khỏi nên muốn được gặp người nhà để trăng trối. CBCS đã động viên anh bình tĩnh và nhanh chóng dùng banh cắt phá, đưa ra ngoài an toàn. Sau đó, anh đã bình phục hoàn toàn.

Phòng PC07 tổ chức thường trực 24/24 giờ và luôn trong tư thế sẵn sàng. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, phòng đã xuất 256 lượt phương tiện cùng 1.666 lượt CBCS tổ chức chữa 60 vụ cháy, cứu được 2 người dân. Trong công tác cứu nạn, cứu hộ, phòng đã xuất 14 lượt phương tiện cùng 94 lượt CBCS trực tiếp tham gia 7 vụ; cứu được 26 người, tìm được 7 thi thể.

CBCS luyện tập để thực hiện nhiệm vụ thuần thục trong điều kiện khắc nghiệt.

Để tinh nhuệ thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khắc nghiệt, CBCS phải đổ mồ hôi trên thao trường và rèn tư tưởng, bản lĩnh. Họ sẵn sàng lao vào ngọn lửa bỏng rát, lặn xuống đáy sông buốt lạnh, vào sâu trong hầm lò sập... Niềm vui và động viên lớn nhất với họ là người dân được bình an, tài sản của Nhà nước và Nhân dân an toàn.

Phòng PC07 phối hợp tổ chức Hội thao nghiệp vụ chữa cháy để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho lực lượng ở cơ sở.

Cùng với sự phát triển của kinh tế-xã hội, dù đã có sự vào cuộc của toàn dân trong công tác PCCC&CNCH, nhưng cháy và các tai nạn, sự cố cùng hậu quả sẽ ngày càng gia tăng.

Dẫu biết hiểm nguy luôn rình rập, bởi đã có những nụ cười mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, những vết sẹo hằn theo năm tháng... nhưng vẫn luôn có những người thầm lặng 24/7 bên những chiếc xe màu đỏ, sẵn sàng xả thân vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. Đó là lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - những người mà như lời Bác Hồ “chỉ mong các chú thất nghiệp”.

Cẩm Lệ