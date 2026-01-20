Cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hiện chiếm tới hơn 98% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là khu vực tạo việc làm chủ yếu cho xã hội, góp phần tăng thu nhập cho người lao động, huy động hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và giảm nghèo bền vững.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có xấp xỉ 900.000 DNNVV đang hoạt động thực tế, chiếm khoảng 98% tổng số doanh nghiệp. Hằng năm, khu vực này tạo ra trên một triệu việc làm mới.

Lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bày sản phẩm của Công ty Cổ phần nước ION ONE Việt Nam (phường Vĩnh Yên) trong một sự kiện khởi nghiệp sáng tạo.

Tổng vốn đăng ký của khu vực này ước đạt hơn 120 tỷ USD, tương đương gần 30% tổng vốn đăng ký của toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế. Không chỉ đóng góp khoảng 40% GDP, DNNVV còn chiếm gần 30% tổng thu ngân sách nhà nước, tạo ra khoảng 33% giá trị sản lượng công nghiệp, 30% kim ngạch xuất khẩu và thu hút gần 60% lao động xã hội.

Với số lượng đông đảo, phân bố rộng khắp ở hầu hết các ngành, lĩnh vực và địa bàn, DNNVV có lợi thế linh hoạt, nhạy bén với thị trường, dễ thích ứng với biến động của môi trường kinh doanh.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp hiện nay vẫn có quy mô nhỏ hoặc siêu nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị và khả năng cạnh tranh chưa cao. Nhiều doanh nghiệp còn gặp khó trong tiếp cận vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất, công nghệ, thông tin thị trường; chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và chi phí không chính thức vẫn là gánh nặng không nhỏ. Việc tham gia chuỗi giá trị, ứng dụng thương mại điện tử và chuyển đổi số tuy đã có chuyển biến nhưng chưa đồng đều.

Nhận thức rõ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân nói chung, DNNVV nói riêng đối với tăng trưởng và phát triển bền vững, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi. Đặc biệt, Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân được xem là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ quyết tâm chính trị trong việc khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho khu vực kinh tế này phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Thời gian gần đây, HTX Nấm Tam Đảo (xã Tam Đảo) liên tục cung ứng ra thị trường nhiều sản phẩm OCOP chất lượng cao, được đông đảo khách hàng tin dùng.

Nghị quyết 68 khẳng định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đặt mục tiêu đến năm 2030, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 60-65% GDP, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Đây không chỉ là mục tiêu về số lượng mà còn là yêu cầu nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh và khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu.

Đối với DNNVV, Nghị quyết nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực phát triển, từ vốn, đất đai, công nghệ đến thông tin và cơ hội thị trường.

Cùng với Nghị quyết 68, Luật Hỗ trợ DNNVV, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các nghị định, chương trình hành động của Chính phủ đã và đang tạo nên một hành lang pháp lý ngày càng đồng bộ, minh bạch. Các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ tín dụng thông qua quỹ bảo lãnh, hỗ trợ lãi suất, tư vấn pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, hỗ trợ chuyển đổi số đang được triển khai rộng khắp, mở ra dư địa phát triển mới cho DNNVV.

Thực tiễn cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục hội nhập sâu rộng, nhiều DNNVV đã tận dụng tốt các chính sách hỗ trợ để tái cơ cấu sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Chuyển đổi số đang trở thành một “đòn bẩy” quan trọng, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, tiếp cận khách hàng nhanh hơn và tham gia hiệu quả vào các nền tảng kinh doanh hiện đại. Không ít DNNVV từ quy mô nhỏ đã từng bước vươn lên, tham gia chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cùng các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng đang mở ra nhiều cơ hội cho DNNVV khai thác thị trường ngách, phát triển các sản phẩm đặc thù, có giá trị gia tăng cao. Khi rào cản thể chế từng bước được tháo gỡ, chi phí gia nhập thị trường giảm dần, cơ hội bứt phá của khu vực doanh nghiệp này ngày càng rõ nét hơn.

Tuy nhiên, để những cơ hội đó thực sự được hiện thực hóa, theo các chuyên gia kinh tế, vẫn cần sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa từ phía Nhà nước và chính quyền các cấp. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng thực chất, giảm chi phí tuân thủ, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và dễ dự đoán. Cùng với đó là nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ DNNVV, bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tránh dàn trải.

Việc tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đất đai và mặt bằng sản xuất cũng cần được coi là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là đối với DNNVV khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Song song với đó, cần chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, chất lượng nguồn nhân lực, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, giúp DNNVV phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh trong môi trường hội nhập.

Về phía doanh nghiệp, cơ hội chỉ có thể trở thành động lực phát triển khi mỗi DNNVV chủ động đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nội tại, tuân thủ pháp luật và xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn. Khi tinh thần khởi nghiệp, khát vọng vươn lên của DNNVV gặp được hành lang pháp lý thông thoáng và các chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, khu vực kinh tế này hoàn toàn có thể bứt phá, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội.

Với nền tảng chính sách ngày càng hoàn thiện, đặc biệt là từ Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, DNNVV đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Nếu biết tận dụng tốt thời cơ, phát huy nội lực và nhận được sự đồng hành thực chất từ Nhà nước, khu vực doanh nghiệp này sẽ tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của nền kinh tế đất nước.

Quang Nam