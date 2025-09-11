Cơn sốt iPhone 17 Từ phòng chờ Apple Store đến mạng xã hội

Ngày 10/9, Apple chính thức mở bán iPhone 17 tại thị trường Việt Nam và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt mới. Chỉ trong một đêm ra mắt, gần 30 nghìn lượt đăng ký nhận thông tin về iPhone 17 trên trang web của Viettel Store.

Không khí nóng bỏng tại Apple Store

Ngay từ trước ngày mở bán chính thức iPhone 17, hàng dài người đã xếp hàng trước các Cửa hàng Apple lớn trên thế giới. Hình ảnh hàng trăm người trải thảm, mang theo ghế gấp và thậm chí là lều nhỏ để giữ chỗ đã trở thành cảnh tượng quen thuộc mỗi khi Apple ra mắt sản phẩm mới.

Theo ghi nhận, iPhone 17 Pro Max hiện là phiên bản được nhiều tín đồ công nghệ săn đón nhất. Nhiều người sẵn sàng chờ đợi suốt đêm để trở thành những khách hàng đầu tiên sở hữu iPhone 17 Pro Max. Không khí náo nhiệt này một lần nữa cho thấy sức hút mạnh mẽ của dòng flagship mới nhất từ Apple.

Thiết kế và đột phá công nghệ tạo nên sức hút

Một trong những lý do khiến iPhone 17 tạo nên cơn sốt chính là thiết kế hoàn toàn mới. Apple đã mang đến chất liệu Titan siêu bền nhưng vẫn giữ được độ mỏng nhẹ. Cùng với đó, màn hình Super Retina XDR với công nghệ ProMotion, chip A19/A19 Pro và camera AI thông minh giúp iPhone 17 vượt trội cả về hiệu năng lẫn trải nghiệm người dùng.

Đáng chú ý, năm nay, Apple đã ra mắt phiên bản iPhone Air hoàn toàn mới với thiết kế được đánh giá là “mỏng nhất từ trước đến nay” của hãng, phù hợp với những người dùng ưa chuộng sự tinh gọn nhưng vẫn muốn trải nghiệm công nghệ tiên tiến nhất.

Sức mạnh từ mạng xã hội

Chỉ vài giờ sau khi ra mắt, hashtag #iPhone17 đã lọt top trending toàn cầu trên Youtube, Twitter (X), Instagram và TikTok. Người dùng đổ xô chia sẻ video khui hộp, đánh giá nhanh và những bức ảnh chụp từ camera iPhone 17. Trên TikTok, hàng loạt trend mới ra đời như thử thách chụp ảnh thiếu sáng với iPhone 17 hay khoe tốc độ xử lý mượt mà khi chơi game.

Tác động đến thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, cơn sốt iPhone 17 cũng không hề kém cạnh. Hệ thống bán lẻ lớn như Viettel Store ghi nhận lượng đặt trước cao kỷ lục, gấp nhiều lần so với iPhone 16. Nhiều người dùng trẻ sẵn sàng nâng cấp để trải nghiệm tính năng mới, đặc biệt là camera với độ phân giải 48MP, cho phép chụp ảnh zoom sắc nét và chi tiết và khả năng xử lý AI.

iPhone 17 - biểu tượng mới của phong cách sống

Không chỉ đơn thuần là một chiếc smartphone, iPhone 17 đã trở thành biểu tượng thời thượng. Sở hữu iPhone 17 đồng nghĩa với việc người dùng khẳng định gu công nghệ, sự hiện đại và bắt kịp xu thế. Điều này khiến nhiều bạn trẻ, đặc biệt là Gen Z, coi iPhone 17 như một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.

Tương lai sau iPhone 17

Sự thành công vượt ngoài mong đợi của iPhone 17 đã khẳng định một lần nữa vị thế dẫn đầu của Apple trên thị trường smartphone. Không chỉ là sản phẩm công nghệ, iPhone 17 còn là hiện tượng văn hóa, tạo nên những xu hướng mới trong đời sống hiện đại. Điều này đặt ra kỳ vọng lớn cho các thế hệ tiếp theo, liệu iPhone 18 có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của iPhone 17 hay không.

