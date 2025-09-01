Công an Lạc Sơn - Đơn vị điển hình trong thực hiện công tác dân vận khéo

Cuối tháng 7 vừa qua, Công an xã Lạc Sơn vinh dự được đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an vì “Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của lực lượng CAND giai đoạn 2021 - 2025”. Nối tiếp dấu ấn này, từ khi sáp nhập đến nay, Công an xã Lạc Sơn luôn là đơn vị tiên phong, đi đầu trong công tác dân vận khéo, góp phần giữ vững tình hình trật tự an toàn xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn.

Công an xã đã lập trang fanpage Công an xã Lạc Sơn có gần 3.000 người theo dõi để kịp thời đăng tải các hoạt động của công an xã, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và nhất là cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay; thông tin về hoạt động “tín dụng đen”, khai thác trái phép khoáng sản và các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại...

Lực lượng cảnh sát khu vực phối hợp với tổ an ninh trật tự ở cơ sở đã thành lập các nhóm Zalo kết nối với nhân dân trong khu dân cư để kịp thời thông báo, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cũng như nắm bắt, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến an ninh, trật tự.... Sự gần gũi, tương tác thường xuyên, xử lý thông tin kịp thời của công an xã giúp cho Nhân dân thêm tin tưởng vào lực lượng công an.

Công an xã Lạc Sơn thành lập các tổ công tác đến tận nhà đảng viên cao tuổi, già yếu để thu thập dữ liệu đổi thẻ đảng viên.

Trung tá Nguyễn Như Hùng, Phó Trưởng Công an xã Lạc Sơn cho biết: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an xã Lạc Sơn thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Công an xã Lạc Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây dựng mô hình “Hòm thư số Mặt trận Tổ quốc và Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”. Mô hình đã nhanh chóng phát huy hiệu quả thiết thực, là diễn đàn để các tầng lớp Nhân dân phản ánh việc chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ở địa phương cũng như phản ánh tình hình an ninh, trật tự, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Góp ý về tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, chiến sỹ công an và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở.

Việc lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện trên môi trường mạng, được phân loại, xử lý, giải quyết triệt để và kịp thời theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo bí mật người cung cấp thông tin, từ đó khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin qua hình thức này, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, Ban thường vụ Đảng ủy xã Lạc Sơn về việc triển khai cao điểm cấp đổi thẻ Đảng viên, Công an xã Lạc Sơn đã chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, bố trí CBCS đảm bảo cho việc thực hiện được nhanh chóng, hiệu quả. Với tinh thần, trách nhiệm cao phấn đấu hoàn thành trước thời hạn, CBCS Công an xã Lạc Sơn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với phương châm “làm hết việc chứ không làm hết giờ”, thời gian thực hiện từ 6h30 đến 22h00 hàng ngày. Đặc biệt, đối với những đảng viên cao tuổi hoặc sức khỏe yếu, Công an xã Lạc Sơn đã đến tận hộ gia đình đảng viên để thực hiện việc thu thập dữ liệu theo quy định.

Không chỉ quan tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận gắn với nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm, quản lý dữ liệu dân cư, Công an xã Lạc Sơn còn tích cực, tiên phong trong các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội.

Nhân Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 – 27/7/2025), Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với các nhà tài trợ đã trao 30 suất quà cho gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. Chi đoàn Công an xã Lạc Sơn đã phối hợp với Đoàn thanh niên xã Lạc Sơn và đoàn viên, thanh niên các xóm, phố trên địa bàn tổ chức dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ xã Lạc Sơn và 4 Nhà bia ghi tên các liệt sỹ trên địa bàn xã. Nhân Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngày 19/8/2025, Công an xã Lạc Sơn đã tổ chức buổi gặp mặt tri ân và trao 10 suất quà tặng các đồng chí Công an hưu trí và thành viên Tổ an ninh trật tự ở cơ sở có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh liệt sỹ, Công an xã Lạc Sơn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn

Tích cực giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, đầu tháng 8 vừa qua, Công an xã Lạc Sơn phối hợp với Đoàn thanh niên xã thực hiện Công trình thanh niên, sơn sửa lại toàn bộ căn nhà cho hộ gia đình anh Bùi Văn Hoà ở xóm Cơi, là hộ đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Vũ Bình (cũ), nay là xã Lạc Sơn. Việc làm thiết thực này đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, vì Nhân dân phục vụ của lực lượng công an và thanh niên xã Lạc Sơn; góp phần giúp gia đình ổn định cuộc sống, lan toả nghĩa tình, khích lệ tinh thần vượt khó vươn lên của người dân.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống thiên tai, bão lũ, Công an xã Lạc Sơn tích cực tuyên truyền khuyến nghị người dân nâng cao ý thức phòng chống; khẩn trương xuống cơ sở, phối hợp cùng chính quyền và Nhân dân tổ chức dọn dẹp, thu gom cây cối, khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lạc Sơn giúp dân không quản ngại khó khăn đã để lại ấn tượng sâu đậm và niềm cảm phục trong lòng bà con.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã góp phần xây dựng hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Công an xã Lạc Sơn gần dân, trọng dân, vì Nhân dân phục vụ; giúp Công an Lạc Sơn hoàn thành xuất sắc các mặt công tác. Những nỗ lực của Công an Lạc Sơn đã được ghi nhận khi Công an xã Lạc Sơn vinh dự là một trong 10 tập thể thuộc Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dương Liễu