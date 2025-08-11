Công an tỉnh gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí

Sáng 11/8, Công an tỉnh tổ chức Gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh cùng phóng viên một số cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

80 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, các sở, ban, ngành, đoàn thể; sự đồng tình, ủng hộ giúp đỡ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an tỉnh đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, phục vụ đắc lực các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Công an Phú Thọ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, 12 Huân chương Quân công, cùng hàng trăm Huân chương và kỷ niệm chương các loại. Đặc biệt, năm 2020, Công an tỉnh Phú Thọ đã vinh dự được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới” - một phần thưởng xứng đáng cho hành trình bền bỉ, gian khổ nhưng cũng rất đỗi vinh quang.

Cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin đa chiều, Công an tỉnh đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, duy trì các kênh thông tin chính thống trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng mạng và xã hội.

Đại diện các phòng chức năng thông tin về một số vụ án nổi bật.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh đã thông tin về một số thành tích, chiến công, vụ án, chuyên án nổi bật trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân như: Triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia lừa đảo đầu tư tiền kỹ thuật số PaynetCoin quy mô hàng tỷ USD; Kết quả đấu tranh với ổ nhóm lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; Kết quả đấu tranh với ổ nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động nhận tiền “bảo kê” cho các phương tiện khi tham gia giao thông; Kết quả khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sản xuất, buôn bán các loại thực phẩm giả...

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã phát biểu, bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành chặt chẽ với Công an tỉnh Phú Thọ trong công tác tuyên truyền, đặc biệt là trong đợt cao điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND. Các ý kiến phát biểu tại buổi gặp mặt cũng đề xuất một số nội dung nhằm tăng cường hơn nữa việc phối hợp cung cấp thông tin về đề tài an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Đại diện các cơ quan báo chí phát biểu.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh trân trọng ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương thời gian qua đã luôn đồng hành, tích cực phối hợp tuyên truyền hiệu quả về các hoạt động, những thành tích, chiến công của Công an tỉnh Phú Thọ.

Những tác phẩm báo chí không chỉ góp phần phản ánh trung thực, kịp thời mà còn là cầu nối quan trọng, giúp lan tỏa hình ảnh đẹp về người cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ, từ đó tăng cường gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an và Nhân dân. Đồng chí Thiếu tướng cũng gợi mở nhiều nội dung nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, việc phối hợp cung cấp thông tin, đây sẽ là cẩm nang để đội ngũ phóng viên báo chí tác nghiệp.

Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền sâu rộng các sự kiện, thành tích, chiến công vẻ vang của Công an tỉnh Phú Thọ, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, củng cố niềm tin, sự ủng hộ của quần chúng đối với lực lượng Công an, chung sức xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Huy Thắng