Công an xã Đại Đồng: Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự

Sau khi sáp nhập Công an 3 xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ, Yên Nghiệp, với quyết tâm bảo đảm vững chắc an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở, Công an xã Đại Đồng đã tập trung triển khai nhiều giải pháp cụ thể sát tình hình thực tế, phát huy vai trò, trách nhiệm, “gần dân, sát dân”, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo ANTT và gắn kết lực lượng Công an với Nhân dân địa phương.

Công an xã Đại Đồng hướng dẫn công dân kê khai thay đổi thông tin cư trú

Vào hồi 15h ngày 16/8/2025, Tổ Công tác của Công an xã Đại Đồng chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trên đoạn đường Quốc lộ 12B, thuộc địa phận Xóm Hổ 1, xã Đại Đồng. Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện Bùi Văn Hùng, sinh năm 2001, trú tại Phố Re, xã Đại Đồng, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Wave Anpha, màu đen bạc, biển kiểm soát 28N1-397.92 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã yêu dừng xe, sau đó mời người chứng kiến đến để tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra tổ công tác đã phát hiện và thu giữ trong lòng bàn tay trái của Bùi Văn Hùng đang cầm 3 túi nilon bên trong mỗi túi đều chứa các chất tinh thể màu trắng. Qua làm việc ban đầu, Bùi Văn Hùng khai nhận 3 túi nilon bên trong mỗi túi đều chứa các chất tinh thể màu trắng là ma tuý đá, loại Methamphetamine tàng trữ nhằm mục đích sử dụng cho bản thân. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bùi Văn Hùng và niêm phong vật chứng để tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của Bùi Văn Hùng xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 2/9/2025, Công an xã Đại Đồng phát hiện và lập biên bản về hành vi đánh bạc trái phép với 3 đối tượng gồm: Quách Thanh Xuân, Nguyễn Trọng Khiêm, Quách Văn Toán, trú tại xóm Câu, xã Đại Đồng bằng hình thức đánh liêng, thắng thua bằng tiền mặt. Công an xã đã thu giữ 1 bộ tú lơ khơ, tổng số tiền mặt 460 ngàn đồng. Hiện, Công an xã đang củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây là 2 vụ việc xảy ra trên địa bàn xã sau khi sáp nhập tới nay. Ngoài ra, Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ về an toàn thực phẩm số tiền 2 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước.

Công an xã Đại Đồng vận động công dân giao nộp súng tự chế

Từ khi triển khai chính quyền hai cấp, Công an xã Đại Đồng đã nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, trong đó chú trọng công tác nắm tình hình, di biến động của tất cả các hệ loại đối tượng; đồng thời phân công cán bộ, chiến sĩ quản lý từng xóm, phố phối hợp với trưởng xóm, trưởng khu dân cư, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở, tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự. Công an xã chủ động nắm, kiểm soát tình hình an ninh trên các lĩnh vực; quản lý chặt chẽ hoạt động của người nước ngoài, hoạt động của các đối tượng; tình hình an ninh tôn giáo, anh ninh nông thôn; tình hình an ninh công nhân tại các công ty trên địa bàn. Đồng thời chủ động tham mưu giải quyết các vụ việc tranh chấp, khiếu kiện tiềm ẩn, phức tạp về ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Công an xã Đại Đồng phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra đêm nắm địa bàn giữ ANTT

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an xã đã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở “ đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ rõ những phương thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm để Nhân dân biết, nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa và không nghe theo luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch. Tuyên truyền vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, theo đó người dân đã tự giác giao nộp 3 khẩu súng tự chế. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hiện, Công an xã củng cố, duy trì hoạt động có hiệu quả 43 tổ tự quản về ANTT, 5 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 3 mô hình camera an ninh, 3 mô hình ổ nhà tự quản, 1 mô hình cụm an ninh giáp ranh Thanh Bình, 1 mô hình dân vận khéo Công an xã đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học.

Công an xã Đại Đồng hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy

Thượng tá Bùi Tiến Phúc, Trưởng Công an xã Đại Đồng cho biết: Thời gian tới, Công an xã Đại Đồng sẽ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chuyên đề về ANTT sát với tình hình thực tế tại địa phương; nắm chắc tình hình, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở, không để đột xuất, bất ngờ, phát sinh tụ điểm tai tệ nạn xã hội, thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đinh Thắng