Quốc phòng - An ninh
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an xã Đại Đồng ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng

Thông tin từ Công an xã Đại Đồng, đơn vị vừa phối hợp với Ngân hàng ngăn chặn kịp thời một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Trước đó, chiều ngày 4/11, tại Phòng giao dịch Vũ Lâm – Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lạc Sơn, ông B.V.D (sinh năm 1972, trú tại xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ) đến ngân hàng đề nghị chuyển 20 triệu đồng cho một người lạ “quen qua mạng”. Nhận thấy ông D. có biểu hiện bất thường, hoang mang, run rẩy, nhân viên ngân hàng đã kịp thời báo Công an xã Đại Đồng phối hợp xác minh.

Qua làm việc, lực lượng Công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo giả danh cán bộ Công an, gọi điện thông báo nạn nhân “liên quan đến đường dây rửa tiền”, yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra và giữ bí mật tuyệt đối. Rất may, vụ việc được phát hiện sớm nên ông D chưa kịp thực hiện giao dịch.

Công an xã Đại Đồng đã trấn an, giải thích và tuyên truyền để ông D. hiểu rõ bản chất vụ việc, đồng thời hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay. Ông D. xúc động cho biết: “20 triệu đồng là tiền tôi vừa bán con trâu – tài sản lớn nhất của gia đình. Nếu bị lừa, coi như mất hết vốn liếng.”

Công an xã Đại Đồng ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo qua mạng

Công an xã Đại Đồng phối hợp Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lạc Sơn ngăn chặn vụ lừa đảo

Vụ việc là bài học cảnh báo người dân cần nêu cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, Công an để chiếm đoạt tài sản.

Công an xã Đại Đồng khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ, khi có nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lừa đảo chiếm đoạt tài sản Công an xã Ngân hàng Agribank Vụ việc đại đồng tỉnh Phú Thọ kịp thời Cung cấp thông tin Dấu hiệu Lừa đảo qua mạng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chu đáo, chặt chẽ từ khâu sơ tuyển

Chu đáo, chặt chẽ từ khâu sơ tuyển
2025-11-05 07:06:00

baophutho.vn Những ngày này, công tác khám sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2026 đang được tiến hành đồng loạt tại các địa phương. Với mô hình chính quyền địa...

Đẩy mạnh tuyên truyền trong mùa tuyển quân

Đẩy mạnh tuyên truyền trong mùa tuyển quân
2025-11-03 07:19:00

baophutho.vn Năm 2026 lần đầu thực hiện công tác tuyển quân với tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Công tác tuyển quân luôn được xác định là một trong...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long