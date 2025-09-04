Công an xã Kim Bôi hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Thông tin từ Công an xã Kim Bôi, khoảng 15 giờ ngày 3/9, chị Bùi Thị Hoa, sinh năm 1990, trú tại xóm Đồi 1, xã Kim Bôi nhận được 50 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân từ số tài khoản lạ. Do không rõ ai đã chuyển tiền và với mục đích gì nên chị Hoa đã đến Công an xã Kim Bôi để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Bùi Thị Hồng Thắm - Trực ban hình sự Công an xã đã báo cáo chỉ huy Công an xã, đồng thời nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với ngân hàng để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm. Qua đó đã xác định được người chuyển nhầm là chị Bùi Thanh Huyền, sinh năm 1976, trú tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi nên đã liên hệ với chị Huyền. Đồng thời làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ hai bên chuyển trả lại đầy đủ số tiền trên.

Nhận được số tiền chuyển khoản nhầm nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Kim Bôi, chị Bùi Thanh Huyền vô cùng xúc động và cảm ơn lực lượng Công an xã cũng như chị Bùi Thị Hoa.

Với sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Kim Bôi, chị Bùi Thanh Huyền (áo hồng) đã nhận lại 50 triệu đồng do chuyển nhầm.

Qua đây, Công an xã Kim Bôi khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ, nên đến trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, phòng ngừa trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.

Đinh Thắng