Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công an xã Kim Bôi hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Thông tin từ Công an xã Kim Bôi, khoảng 15 giờ ngày 3/9, chị Bùi Thị Hoa, sinh năm 1990, trú tại xóm Đồi 1, xã Kim Bôi nhận được 50 triệu đồng chuyển vào tài khoản cá nhân từ số tài khoản lạ. Do không rõ ai đã chuyển tiền và với mục đích gì nên chị Hoa đã đến Công an xã Kim Bôi để trình báo vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Bùi Thị Hồng Thắm - Trực ban hình sự Công an xã đã báo cáo chỉ huy Công an xã, đồng thời nhanh chóng tiến hành xác minh, liên hệ với ngân hàng để tra soát nội dung, thông tin của chủ tài khoản chuyển nhầm. Qua đó đã xác định được người chuyển nhầm là chị Bùi Thanh Huyền, sinh năm 1976, trú tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi nên đã liên hệ với chị Huyền. Đồng thời làm các thủ tục cần thiết để hỗ trợ hai bên chuyển trả lại đầy đủ số tiền trên.

Nhận được số tiền chuyển khoản nhầm nhờ sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Kim Bôi, chị Bùi Thanh Huyền vô cùng xúc động và cảm ơn lực lượng Công an xã cũng như chị Bùi Thị Hoa.

Công an xã Kim Bôi hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển khoản nhầm

Với sự hỗ trợ của lực lượng Công an xã Kim Bôi, chị Bùi Thanh Huyền (áo hồng) đã nhận lại 50 triệu đồng do chuyển nhầm.

Qua đây, Công an xã Kim Bôi khuyến cáo người dân khi nhận được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của mình từ người lạ, nên đến trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, phòng ngừa trường hợp “mắc bẫy” những chiêu trò lừa đảo của kẻ gian từ việc chuyển tiền nhầm.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Công an xã Hỗ trợ Hoa Tài khoản ngân hàng thông tin Vụ việc Triệu dân Xúc động Lừa đảo
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nuôi dưỡng tâm lành

Nuôi dưỡng tâm lành
2025-09-05 12:25:00

baophutho.vn Ăn chay không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực, mà đã trở thành lựa chọn của nhiều người trên hành trình chăm sóc sức khỏe và nuôi...

Hành trình lan tỏa yêu thương

Hành trình lan tỏa yêu thương
2025-09-05 06:35:00

baophutho.vn Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN trong...

Chung tay vì mái ấm của người nghèo

Chung tay vì mái ấm của người nghèo
2025-09-03 06:19:00

baophutho.vn Mùa mưa bão năm nay, 34 hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn xã Đồng Lương không còn thấp thỏm lo lắng vì những ngôi nhà xuống...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long