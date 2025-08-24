Công an xã Lạc Sơn xử lý trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 24/8/2025 thông tin từ Công an xã Lạc Sơn cho biết: Đơn vị vừa làm việc và đang củng cố hồ sơ xử lý một trường hợp đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 22/8/2025, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh có nội dung sai sự thật liên quan đến hoạt động của Công an xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an cơ sở.

Công an xã Lạc Sơn làm việc với chị B.L.T về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội

Ngay sau khi nắm bắt sự việc, qua điều tra, cơ quan công an xác định tài khoản facebook đăng tải nội dung sai sự thật trên là của chị B.L.T, trú tại xã Nhân Nghĩa, tỉnh Phú Thọ. Trước tính chất vụ việc, Công an xã Lạc Sơn đã mời chị T. đến trụ sở để làm việc, làm rõ động cơ, hành vi và mức độ vi phạm.

Tại buổi làm việc, ban đầu chị T. quanh co, chưa nhận thức đầy đủ tính chất sai phạm. Tuy nhiên, sau khi được cán bộ công an phân tích, tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật và những hệ lụy có thể gây ra từ việc lan truyền thông tin không đúng sự thật, chị T. đã thừa nhận hành vi đăng tải sai trái của mình.

Theo lời khai, việc đăng tin sai sự thật của chị T. xuất phát từ tâm lý bức xúc cá nhân, thiếu kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ lên mạng xã hội. Chị T. thừa nhận bài viết đã gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an nói chung và Công an xã Lạc Sơn nói riêng. Trên tinh thần cầu thị, chị T. đã tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ bài viết sai sự thật, đồng thời đăng lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân, cam kết sẽ không tái phạm và nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Hiện, Công an xã Lạc Sơn đang tiếp tục củng cố hồ sơ, hoàn thiện thủ tục để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Mạnh Hùng