Công an xã Mường Bi chuẩn hóa dữ liệu gần 600 phương tiện giao thông

Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Phú Thọ về việc tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe, Công an xã Mường Bi đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn công dân thực hiện việc đổi giấy phép lái xe bìa giấy sang thẻ PET và cập nhật thông tin người được cấp.

Từ ngày 7/10, Công an xã Mường Bi huy động tối đa lực lượng, triển khai quyết liệt công tác làm sạch dữ liệu Giấy phép lái xe, phục vụ hiệu quả việc ngăn chặn gian lận, giả mạo thông tin, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân trong đăng ký, xử lý vi phạm, thuận tiện cho việc ssang tên, chuyển quyền sở hữu, thu hồi đăng ký biển số và thực hiện kết nối, chia sẻ dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn.

Song song với hoạt động tuyên truyền, lực lượng Công an xã đã tổ chức thu thập thông tin trên giấy phép lái xe, phát hiện và điều chỉnh các trường hợp sai lệch, thiếu dữ liệu. Những trường hợp còn sử dụng giấy phép lái xe bìa giấy được khuyến khích đổi sang thẻ PET để thuận tiện trong quản lý, tra cứu và tích hợp dữ liệu điện tử.

Công an xã Mường Bi thu thập làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe cho Nhân dân

Tính đến ngày 28/10, Công an xã Mường Bi đã tiến hành làm sạch dữ liệu đăng ký đối với 560 xe mô tô, 34 xe ô tô. Qua đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về người điều khiển phương tiện giao thông.

Đinh Thắng