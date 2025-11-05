Công an xã Mường Bi xử lý các hành vi đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng

Thông tin từ Công an xã Mường Bi, qua công tác nắm tình an ninh trên không gian mạng, sáng ngày 4/11 Công an xã Mường Bi đã phát hiện 1 tài khoản Facebook H.T.H.N chia sẻ nội dung phản động, xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 1 tài khoản tham gia các nhóm do đối tượng chống đối lập ra.

Trước tình hình trên, Công an xã Mường Bi đã mời anh N.P.N chủ tài khoản Facebook H.T.H.N và chủ tài khoản Facebook N.T lên cơ quan Công an để làm việc làm. Tại cơ quan Công an cả 2 công dân được Công an xã tuyên truyền nhắc nhở, và cho ký cam kết không tái phạm, bỏ theo dõi trang có thông tin không chính thống, đồng thời gỡ bỏ các bài viết đã chia sẻ từ trang này. Qua đó, cả 2 đã nhận thức được hành vi chia sẻ bài viết của mình là vi phạm pháp luật.

Công an xã Mường Bi làm việc với đối tượng đăng tải thông tin xấu độc trên không gian mạng

Qua đây, Công an xã Mường Bi khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần nêu cao ý thức, không đăng tải, chia sẻ, phát tán các video, hình ảnh có nội dung sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng. Người dùng mạng xã hội cần tỉnh táo, cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu, gây chia rẽ đoàn kết của các thế lực thù địch, phản động chống phá Đảng, Nhà nước.

Trong thời gian tới, Công an xã Mường Bi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Đinh Thắng