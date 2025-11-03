Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Sở Xây dựng Phú Thọ vừa ban hành văn bản công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2025 trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để các tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn tham khảo, áp dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Theo Sở Xây dựng, giá vật liệu xây dựng được công bố đã bao gồm các loại thuế và phí theo quy định (chưa gồm thuế giá trị gia tăng VAT). Mức giá được xác định dựa trên kết quả khảo sát thực tế, thu thập thông tin từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu trong và ngoài tỉnh, cùng báo cáo giá của UBND các xã, phường. Một số loại vật liệu được công bố theo địa chỉ nơi sản xuất hoặc nhà cung cấp, đã bao gồm chi phí bốc xếp lên phương tiện vận chuyển.

Các loại vật liệu được công bố đã quy định rõ kích thước, quy cách, xuất xứ, cơ sở sản xuất. Giá cửa kính, cửa nhôm, cửa gỗ, vách kính... được tính toán cụ thể, trong đó nêu rõ phần giá đã hoặc chưa bao gồm chi phí phụ kiện, sơn, lắp đặt.

Bảng giá vật liệu phổ biến trong công bố là căn cứ quan trọng để lập đơn giá xây dựng công trình theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Khi vận dụng, các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần căn cứ vào địa điểm, điều kiện thi công và yêu cầu thiết kế để lựa chọn vật liệu đảm bảo chất lượng, phù hợp giá thị trường.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, trong trường hợp giá vật liệu có biến động hoặc chưa có trong bảng công bố, các đơn vị cần khảo sát, tổng hợp, đánh giá và gửi thông tin bổ sung về Sở để cập nhật. Việc lựa chọn giá phải đảm bảo tính khách quan, minh bạch và hiệu quả đầu tư.

Cơ quan chuyên môn đề nghị Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh phối hợp kiểm tra, thanh tra việc kê khai, nộp thuế, phí của các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng; trường hợp phát hiện vi phạm, Sở Xây dựng sẽ gỡ bỏ thông tin công bố giá của đơn vị liên quan.

Chi tiết Giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2025 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: http://soxaydung.phutho.gov.vn.

