Công bố thông tin Dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình (nay là xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ)

Ngày 3/10/2025, Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 105/CV-QT ngày 29/9/2025 của Công ty TNHH dự án Nhà ở công nghiệp và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến về việc công bố thông tin liên quan đến Dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình (nay là xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ).

Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 38, Nghị định số 100/2024/NĐ CP ngày 26/7/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Sở Xây dựng Phú Thọ công bố thông tin như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà ở công nhân và Dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình.

2. Chủ đầu tư dự án: Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp và Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long. Công ty thực hiện dự án: Công ty TNHH Dự án nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp Quang Tiến

3. Địa điểm xây dựng dự án: Xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình (nay là xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ).

4. Địa chỉ liên lạc, địa chỉ nộp đơn đăng ký:

- Địa chỉ số 1 Tại Dự án: Tòa nhà Văn phòng dự án Cụm công nghiệp Tiên Tiến, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ (Số điện thoại liên hệ: 981.424.666 / 0366.794.759 / 096.6366.555 / 0353.170.930).

- Địa chỉ số 2 tại Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp: Tầng 1, KTM Tòa nhà ở xã hội Dạ Hợp, đường Lê Thánh Tông, tổ 5, Phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ (Số điện thoại liên hệ: 0981.424.666 / 0366.794.759 / 096.6366.555 / 0353.170.930).

- Địa chỉ số 3 văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Thương mại Dạ Hợp: Ô số 9, 10, 11A, tầng 7, tòa nhà văn phòng Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam (Số điện thoại liên hệ: 0981.424.666 / 0366.794.759 / 096.6366.555 / 0353.170.930).

Lưu ý: Khách hàng chỉ đến nộp hồ sơ tại các địa điểm nêu trên.

5. Tiến độ thực hiện dự án:

5.1. Công trình nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng:

- 74 căn đợt 1: Dự kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2025 (đã đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai theo Thông báo số 4284/SXD QLN&TTBĐS ngày 30/06/2025 của Sở Xây dựng).

- 72 căn đợt 2: Dự kiến hoàn thành trong Quý I năm 2026.

5.2. Công trình nhà ở xã hội dạng chung cư cao tầng: Dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026.

6. Quy mô dự án: 6.1. Nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng, bao gồm 146 căn (có 14 mẫu điển hình: L1-A, L1-B, L2, L3, L4 (L7, L8), L5, L6, L9, L12-A, L12-B, L13-B, L14-A, L14-B với các thông tin chi tiết như sau):

- Tổng diện tích khu đất: 8.728,94 m2, Diện tích xây dựng: 8.215,8 m2, tương ứng với 146 lô đất ở có diện tích xây dựng từ 55,8 m2 – 66,5 m2/căn, tổng diện tích sàn xây dựng: 18.724,3 m2.

- Mật độ xây dựng tối đa 95%, hệ số sử dụng đất không quá 2 lần, tổng diện tích sàn xây dựng mỗi căn trong khoảng từ 127,2 m2 – 151,3 m2/căn.

- Công trình nhà ở liền kề được thiết kế xây dựng là nhà 02 tầng 01 tum, với tổng chiều cao công trình 11,473; cao độ nền nhà +0,35m so với cao độ mặt đường nội bộ; Có các khu chức năng chính như sau:

+ Tầng 1: Diện tích sàn xây dựng khoảng 55,8 m2 đến 66,5 m2, chiều cao 3,7m bao gồm: Phòng khách, Phòng bếp + ăn, vệ sinh.

+ Tầng 2: Diện tích sàn xây dựng khoảng 54,5 m2 đến 65,3 m2, chiều cao 3,05m, bao gồm: 02 Phòng ngủ + vệ sinh chung.

+ Tầng tum: Diện tích sàn xây dựng trong khoảng từ 16,9 m2 đến 19,5 m2, chiều cao 4,37m, bao gồm: 01 Phòng kho + sân phơi + khu vực giặt.

6.2. Nhà ở xã hội dạng chung cư, bao gồm 02 công trình bố cục 02 khối chữ L (CT1 và CT2), với các thông tin chi tiết như sau:

- Diện tích khu đất: 7.562,7 m2.

- Diện tích xây dựng: 3.997 m2.

- Mật độ xây dựng: 52,9 %.

- Hệ số sử dụng đất: 2,3.

- Tổng diện tích sàn: 17.565 m2.

- Chiều cao công trình: (tầng 1 cao 3,9 m; tầng 2,3,4,5 cao 3,3 m; tầng tum cao 3,49 m, trán mái: 0,51m).

- Số tầng: Nhà 05 tầng.

- Số lượng căn hộ: Tổng số 245 căn (Tòa CT1: Tổng số 116 căn; Tầng 1 gồm 12 căn; Từ tầng 2 đến tầng 5 mỗi tầng 26 căn. Diện tích mỗi căn trong khoảng từ 31,8 m2 – 64,6 m2. Tòa CT2: Tổng số 129 căn; Tầng 1 gồm 25 căn; Từ tầng 2 đến tầng 5 mỗi tầng 26 căn. Diện tích mỗi căn trong khoảng từ 31,8 m2 - 64,6 m2).

7. Số lượng căn hộ:

7.1. Đối với dạng nhà ở liền kề thấp tầng

- Tổng số 146 căn (Diện tích xây dựng từ 55.8 m2 - 66,5 m2/căn).

- Tổng diện tích sàn của mỗi căn từ 127,2 m2 - 151,3 m2/căn.

- Số lượng để bán nhà ở xã hội là 146 căn.

7.2. Đối với dạng nhà ở chung cư

- Tổng số căn hộ: 245 căn (Tổng diện tích sàn thông thuỷ: 12.176,1 m2).

- Diện tích căn hộ từ 31,8 m2 - 64,6 m2.

- Số lượng căn hộ để bán nhà ở xã hội là 245 căn.

8. Giá căn hộ chung cư xã hội (dự kiến):

8.1. Giá bán nhà ở xã hội dạng liền kề thấp tầng (khoảng ): từ 12.000.000 đến tối đa 18.000.000 đồng/m2 xây dựng (chưa bao gồm VAT) tùy theo vị trí căn.

8.2. Giá bán nhà ở xã hội dạng chung cư cao tầng (khoảng ): từ 11.000.000 đến tối đa 18.000.000 đồng/m2 thông thủy (chưa bao gồm VAT, chưa có chi phí bảo trì) tùy theo vị trí căn.

(Mức giá trên là mức giá dự kiến. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi hoàn thành công tác thẩm tra, phê duyệt theo quy định).

9. Thời gian dự kiến tiếp nhận và kết thúc nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội:

Thời gian tiếp nhận đơn đăng ký: Từ Quý IV/2025.

Thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký: Đến khi hoàn tất việc bán nhà ở xã hội.

10. Trách nhiệm của Chủ đầu tư dự án

Công ty TNHH Dự án nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp Quang Tiến có trách nhiệm thực hiện đăng tải ít nhất 01 lần tại báo là cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương và UBND xã Thịnh Minh; đồng thời công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, chuẩn bị hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội và thực hiện việc theo dõi, giám sát đảm bảo theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 38 Nghị định 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và 4 quản lý nhà ở xã hội; chịu trách nhiệm về các số liệu cung cấp tại Văn bản số 105/CV-QT ngày 29/9/2025 của Công ty TNHH dự án Nhà ở công nghiệp và Dịch vụ Công nghiệp Quang Tiến về việc công bố thông tin liên quan đến Dự án Khu nhà ở công nhân và dịch vụ công nghiệp xã Quang Tiến, thành phố Hoà Bình (nay là xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ). Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan phản ảnh về Sở Xây dựng Phú Thọ để được hướng dẫn, giải quyết./.

>>> Phụ lục bảng giá hạng mục NOCN.pdf