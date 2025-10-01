Công nghiệp - Hành trình bứt tốc sau sáp nhập

Sau sáp nhập, công nghiệp tỉnh Phú Thọ đang cho thấy chiều hướng bứt phá mạnh mẽ, trở thành động lực tăng trưởng hàng đầu, đóng góp đáng kể vào GRDP toàn tỉnh. Với định hướng quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kết nối, môi trường đầu tư thông thoáng và tầm nhìn chiến lược, lĩnh vực công nghiệp được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội.

Động lực tăng trưởng

7 giờ sáng, tại một nhà máy lắp ráp linh kiện điện tử phía nam của tỉnh thuộc phường Hoà Bình, băng chuyền vận hành đều đặn, ánh đèn tín hiệu xanh - đỏ nhấp nháy theo từng nhịp tay của các công nhân. Ngoài sân, những chiếc container lăn bánh rời bãi, hướng thẳng xuống cảng Hải Phòng. Nhịp điệu hối hả ấy không chỉ là bức tranh sản xuất thường nhật, mà còn là biểu tượng cho một giai đoạn bứt phá mới của công nghiệp Phú Thọ sau sáp nhập tỉnh.

Nếu như trước kia, mỗi địa phương, mỗi vùng còn vận hành rời rạc, thiếu sự gắn kết, thì nay một “không gian công nghiệp thống nhất” đã định hình. Cú hích từ sáp nhập tỉnh và triển khai chính quyền địa phương hai cấp đã mở ra một thị trường lớn hơn, quy hoạch đồng bộ hơn và cơ chế hành chính gọn nhẹ hơn, tất cả cùng tạo nên nền tảng cho hành trình tăng tốc.

Công nhân Công ty TNHH Sankoh - KCN Bờ trái Sông Đà (phường Hoà Bình) hăng say lao động sản xuất.

Tại Công ty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam, một doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản đặt tại KCN bờ trái sông Đà (phường Hòa Bình), hơn 800 công nhân đang hăng say sản xuất trong khí thế thi đua chào mừng Quốc khánh 2/9 và chào đón Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hai thập kỷ gắn bó với địa phương, công ty duy trì hiệu quả sản xuất với các sản phẩm thấu kính quang học cao cấp dùng trong máy ảnh, camera. Anh Nguyễn Long, phụ trách công ty cho biết: “Sau sáp nhập, hạ tầng giao thông - logistics được đầu tư đồng bộ, giúp chúng tôi tiết giảm chi phí vận chuyển, mở rộng thị trường. Nguồn lao động dồi dào, đa dạng tay nghề cũng tạo thuận lợi lớn để doanh nghiệp nâng quy mô sản xuất”.

Sức bật không chỉ đến từ mỗi nhà máy riêng lẻ. Quy mô mới của tỉnh đem lại lợi thế rõ rệt, theo đó, thị trường đầu tư lớn hơn, thủ tục hành chính tinh gọn hơn, quy hoạch thống nhất hơn. Đây là những yếu tố quan trọng để thu hút doanh nghiệp nước ngoài, vốn luôn quan tâm đến sự minh bạch và tính liên kết của môi trường đầu tư.

Trên thực tế, bức tranh tăng trưởng kinh tế của tỉnh sau nửa năm 2025 mới thật sự hiện rõ với GRDP tăng 10,09% so với cùng kỳ; công nghiệp và xây dựng tăng tới 15,32% (riêng công nghiệp tăng 16,2%). Quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 186,4 nghìn tỷ đồng.

Cơ cấu kinh tế cũng chuyển dịch mạnh: Công nghiệp - xây dựng chiếm 46,58% tổng GRDP, trong đó riêng công nghiệp đạt 40,92%. Những con số này khẳng định công nghiệp đang trở thành động lực tăng trưởng hàng đầu của Phú Thọ sau sáp nhập.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Giám đốc Sở Công thương cho hay: “Từ năm 2026, tỉnh phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế 2 con số. Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó tiếp tục tập trung mạnh mẽ cho phát triển công nghiệp. Quan điểm xuyên suốt của lãnh đạo tỉnh là không để thủ tục hành chính làm chậm nhịp sản xuất - kinh doanh”.

Khu công nghiệp Bá Thiện có vị trí thuận lợi, gần cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cách sân bay Quốc tế Nội Bài chỉ hơn 20km.

Cú hích từ liên kết và môi trường đầu tư

Trước khi sáp nhập, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình - ba địa phương có thế mạnh riêng nhưng công nghiệp vẫn chưa phát triển xứng tầm. Vĩnh Phúc nổi bật với lắp ráp ô tô, điện tử nhưng thiếu nguyên liệu, nhân lực; Phú Thọ giàu kinh nghiệm chế biến nông sản nhưng hạn chế về công nghệ; Hòa Bình có đất, năng lượng và nguyên liệu song thiếu hạ tầng chế biến. Ba “nhịp trống” chưa thể hòa chung thành một “bản nhạc công nghiệp”.

Sau sáp nhập 3 tỉnh đã mở ra một không gian công nghiệp rộng lớn, nối liền từ đồng bằng ven Hà Nội đến miền núi Tây Bắc. Đặc biệt, cơ chế “một cửa liên thông” trong đầu tư, đất đai, môi trường kỳ vọng sẽ giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án, giảm chi phí không chính thức - một điểm cộng lớn trong mắt nhà đầu tư.

Một số tập đoàn Nhật Bản vừa đầu tư vào tỉnh đã đánh giá cao cách tỉnh giải quyết nhanh chóng thủ tục đầu tư, cũng như hạ tầng giao thông kết nối trực tiếp với sân bay Nội Bài, cảng biển Hải Phòng. Đây là lợi thế mà không nhiều địa phương trong khu vực có được.

Vào cuối tháng 7 vừa qua, tại KCN bờ trái sông Đà (phường Hòa Bình), Nhà máy Sản xuất và Chế tạo bảng mạch in điện tử (PCB) - Meiko Hòa Bình vừa long trọng khánh thành giai đoạn 1 với số vốn đầu tư 200 triệu USD. Tại buổi lễ, ông Atsushi Satake - Phó Chủ tịch điều hành Tập đoàn Meiko đã bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của tỉnh để sớm triển khai giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư lên tới 350 triệu USD.

Thực tế, môi trường đầu tư cũng ngày càng cải thiện. Ngay sau sáp nhập, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã nhiều lần gặp gỡ, tìm hiểu, động viên, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Các chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân nhanh chóng được cụ thể hóa bằng chính sách ưu tiên về đất đai, tín dụng, hạ tầng... Đặc biệt, tỉnh chú trọng quan tâm, định hướng thu hút các nhà đầu tư chiến lược, coi những doanh nghiệp đầu đàn là “hạt nhân” nhằm tạo sức lan tỏa.

Một đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhận định: “Không gian mở là nền tảng nhưng bứt tốc phải dựa vào công nghệ, nhân lực và quy hoạch dài hạn. Khi có các doanh nghiệp dẫn dắt, giá trị lan tỏa trong chuỗi sản xuất - cung ứng sẽ rất lớn, tạo động lực cho cả cộng đồng doanh nghiệp địa phương”.

Ngoài thu hút FDI, tỉnh khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước. Từ sản xuất linh kiện ô tô, điện tử, vật liệu mới đến chế biến nông sản công nghệ cao, tất cả đều đang hình thành những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị công nghiệp mới

Kỳ vọng bứt tốc giai đoạn vàng

Trong nhiều nhiệm kỳ trước, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đều xác định công nghiệp là hướng đi chiến lược. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, các địa phương ưu tiên thu hút công nghệ cao, phát triển công nghiệp sạch... Tuy nhiên, rào cản địa giới hành chính khiến các địa phương chưa thể khai thác hết tiềm năng, lợi thế.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới được xem là dấu mốc quan trọng. Công nghiệp tiếp tục được xác định là “mũi nhọn chiến lược”, không chỉ góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì trên 2 con số mà còn nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng giá trị nội địa, hình thành trung tâm công nghiệp đa trục của vùng trung du và Tây Bắc.

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công nhân Công ty Cổ phần Điện tử Thiên Quang - Khu công nghiệp Bình Xuyên.

Theo các chuyên gia kinh tế nhận định, việc sáp nhập tạo ra lợi thế về quy mô nhưng để biến lợi thế thành thành tựu, cần chiến lược rõ ràng trong quy hoạch không gian công nghiệp. Cần hình thành các cụm ngành liên kết chặt chẽ, phát triển công nghiệp hỗ trợ, đào tạo nhân lực chất lượng cao và bảo đảm môi trường bền vững.

Bước vào giai đoạn mới, tỉnh đặt mục tiêu tập trung phát triển công nghiệp chế biến chế tạo công nghệ cao, đẩy mạnh công nghiệp năng lượng và vật liệu mới cũng như tăng tốc công nghiệp hỗ trợ, hướng đến xuất khẩu.

Theo đó, hạ tầng giao thông kết nối vùng cũng là một ưu tiên chiến lược. Nhiều tuyến đường trọng điểm đã, đang được mở rộng và đầu tư mới kỳ vọng sẽ giúp tỉnh trở thành điểm trung chuyển quan trọng giữa đồng bằng sông Hồng và Tây Bắc.

Cùng với đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được kỳ vọng sẽ ban hành những nghị quyết mang tính đột phá về cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, khuyến khích đổi mới sáng tạo trong sản xuất. Đây sẽ là những “đòn bẩy” đưa công nghiệp của tỉnh bước vào giai đoạn vàng, nhanh hơn, chất lượng hơn, bền vững hơn.

Một hành trình bứt tốc đang mở ra, nơi công nghiệp không chỉ là động lực tăng trưởng, mà còn là niềm tin, kỳ vọng, là trụ cột quan trọng, tạo bệ đỡ vững chắc cho phát triển kinh tế và tương lai của cả một vùng đất mới.

Hồng Trung