Công nghiệp Phú Thọ tăng tốc thực hiện tăng trưởng hai con số

Trong nhịp phát triển sôi động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, Phú Thọ đang nổi lên như một điểm sáng về công nghiệp với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không chỉ duy trì đà tăng trưởng ấn tượng, địa phương còn cho thấy quyết tâm rõ ràng trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, với nền tảng là hạ tầng công nghiệp hiện đại, sự đồng hành của chính quyền và sức bật từ cộng đồng doanh nghiệp.

Một trong những yếu tố then chốt giúp công nghiệp Phú Thọ bứt phá chính là hệ thống khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ và mở rộng nhanh chóng.

Những tuyến đường kết nối với khu công nghiệp thiết kế rộng rãi, đầu tư đồng bộ, tạo điều kiện cho một môi trường sản xuất chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện toàn tỉnh có gần 30 khu công nghiệp, trong đó nhiều khu đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 70%.

Các khu công nghiệp tại Phú Thọ không chỉ được mở rộng về quy mô mà còn nâng cấp về chất lượng hạ tầng, hướng tới tiêu chuẩn hiện đại và thân thiện môi trường.

Từ nền tảng hạ tầng đó, Phú Thọ đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp FDI. Các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu... liên tục mở rộng quy mô sản xuất, mang theo nguồn vốn lớn, công nghệ hiện đại và phương thức quản trị tiên tiến.

Trong đó, Honda Việt Nam tiếp tục đạt những doanh số ấn tượng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng của Phú Thọ.

Các doanh nghiệp FDI khác tích cực chuyển giao công nghệ và mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây chính là “động cơ kép” giúp Phú Thọ tăng tốc trong cuộc đua tăng trưởng.

Bên trong các nhà máy, không khí lao động diễn ra khẩn trương nhưng bài bản. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền sản xuất tự động hóa vào quản lý và vận hành.

Nhiều công nghệ tiên tiến, hiện đại được ứng dụng góp phần nâng cao năng suất lao động.

Để tạo động lực cho các doanh nghiệp tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ luôn dành sự quan tâm, động viên kịp thời.

Cơ chế “một cửa” được phát huy hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được lắng nghe và giải quyết kịp thời.

Với những gì đang hiện hữu, mục tiêu tăng trưởng hai con số của Phú Thọ không còn là kỳ vọng xa vời, mà đang dần trở thành hiện thực thông qua những chuyển động cụ thể mỗi ngày tại các khu công nghiệp.

Lê Minh