Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp đầu vào

Vật tư đầu vào có vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Quản lý tốt lĩnh vực này không chỉ bảo đảm an toàn cho sản xuất mà còn góp phần tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Vật tư đầu vào đóng vai trò quyết định đến năng suất, chất lượng trong sản xuất nông nghiệp. Thành viên HTX Nông nghiệp Trường Thịnh, phường Phong Châu vào vụ sản xuất rau an toàn mới.

Vừa là Giám đốc, đồng thời trực tiếp tham gia sản xuất, ông Vũ Xuân Phượng (phường Phong Châu) - đại diện một trong những hợp tác xã sản xuất rau an toàn có uy tín trên địa bàn tỉnh - cho biết: Hằng năm, chi phí dành cho vật tư nông nghiệp của HTX khá lớn, bao gồm giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Nếu không may sử dụng phải vật tư giả hoặc kém chất lượng, cây trồng sẽ sinh trưởng kém, năng suất giảm, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng đất.

Vì vậy, mỗi vụ sản xuất, HTX luôn lựa chọn các cơ sở cung ứng vật tư uy tín, bảo đảm chất lượng và duy trì hợp tác lâu dài. Tuy nhiên, người sản xuất vẫn mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất.

Tổng diện tích trồng cây hằng năm trên địa bàn tỉnh hiện đạt khoảng 304,2 nghìn ha, trong đó cây lúa chiếm khoảng 147,2 nghìn ha; cây ngô chiếm gần 56 nghìn ha; rau xanh các loại chiếm khoảng 31,9 nghìn ha, còn loại là các loại cây trồng khác như lạc, khoai lang, đậu, đỗ... Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng có khoảng 52,3 nghìn ha cây lâu năm, chủ yếu là cây cam, bưởi, chè, chuối...

Mỗi năm, lượng vật tư cần thiết phục vụ sản xuât lên đến hàng chục nghìn tấn. Để cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp trong lĩnh vực trồng trọt, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 477 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng; 1.360 sơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón; 1.043 cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV.

- Trang trại của gia đình anh Nguyễn Văn Đức, xã Thu Cúc sử dụng thuốc BVTV có nguồn gốc sinh học trong phòng trừ sâu bệnh hại cây quýt đường.

Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật.

Năm 2025, dù việc hợp nhất các sở, ngành và cấp tỉnh diễn ra khiến việc thanh, kiểm tra gặp một số khó khăn nhất định do cần kiện toàn lại các đơn vị, cán bộ, song Sở Nông nghiệp và Môi trường vẫn tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan thưc hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định trong sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là trong các cao điểm sử dụng giống cây trồng, phân bón, thuốc BVTV.

Trong đó, thực hiện 8 cuộc kiểm tra tại 132 cơ sở; đã lấy 35 mẫu phân bón, 20 mẫu thuốc bảo vệ thực vật, 11 mẫu hạt giống cây trồng kiểm tra chất lượng. Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện 3 mẫu phân bón giả và 2 mẫu phân bón không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; 2 mẫu phân bón không phù hợp tiêu chuẩn chất lượng và chuyển hồ sơ sang Cơ quan cảnh sát điều tra,Công an tỉnh để tiến hành điều tra, xử lý.

Bên cạnh hoạt động thanh, kiểm tra, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng được chú trọng. Năm vừa qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tổ chức trên 300 lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm... tập trung vào các quy định liên quan đến trồng trọt, bảo vệ và kiểm dịch thực vật, thanh tra và xử lý vi phạm hành chính. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Trong phòng trừ sâu bệnh, đai đa số bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn mua và sử dụng thuốc BVTV theo đúng quy định tại các cơ sở kinh doanh đủ điều kiện

Đồng chí Nguyễn Trường Giang - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV cho biết: Vật tư đầu vào có vai trò quyết định đến hiệu quả sản xuất. Thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường quản lý theo hướng chặt chẽ, đồng bộ; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát thị trường, đẩy mạnh thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; đồng thời tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tập huấn, giúp người dân nâng cao kỹ năng nhận biết và sử dụng vật tư đạt chất lượng.

Quân Lâm