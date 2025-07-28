Quảng cáo
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Công ty TA SA thông báo tuyển dụng

Công ty TA SA thông báo tuyển dụng



 Từ khóa: thông báo tuyển dụng Quảng cáo Thu phí Công ty điện tử
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cách thức hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật

Cách thức hòa nhập vào văn hóa công ty Nhật
2025-08-08 14:13:00

Nếu bạn vừa bắt đầu công việc tại một công ty Nhật hoặc đang chuẩn bị bước chân vào môi trường này có thể bạn đang bối rối với những quy tắc, cách ứng xử và văn hóa làm việc...

Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?

Khóa học thanh toán quốc tế ở đâu tốt?
2025-08-07 14:16:00

Để trả lời câu hỏi này, bạn hãy tìm hiểu, nhận xét và đánh giá khóa học của các Trung tâm dựa trên 7 tiêu chí được nêu ra trong bài viết này trước khi ra quyết định tham gia...

iPhone 16 Pro giá bao nhiêu? Pin trâu không?

iPhone 16 Pro giá bao nhiêu? Pin trâu không?
2025-07-28 09:53:00

iPhone 16 Pro giá bao nhiêu là câu hỏi được rất nhiều người dùng công nghệ quan tâm khi mẫu flagship cao cấp này vừa ra mắt. Với thiết kế khung titan sang trọng, chip A18 Pro...

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2025

TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG ĐỢT 1 NĂM 2025
2025-07-28 07:03:00

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Phú Thọ II tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2025, với 6 chỉ tiêu, làm việc tại các vị trí sau:

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long