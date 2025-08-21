Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 - Phát huy sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật

Nhận thức đúng đắn về vai trò, tầm quan trọng của phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 2 luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo bước chuyển vững chắc, toàn diện trong nghiên cứu khoa học với nhiều đề tài, giải pháp, sản phẩm, mô hình, sáng kiến đem lại hiệu quả.

Đại tá, Kỹ sư Mai Văn Tốc (trái), Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật kiểm tra các mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật đang được trưng bày tại đơn vị

Nhiều sáng kiến nổi bật

Từ năm 2020 đến nay, Cục Hậu cần - Kỹ thuật đã có 6 đề tài, 428 sáng kiến cải tiến kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ quân sự; 7 đề tài, 185 sáng kiến thuộc lĩnh vực y dược quân... được nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn. Nhiều đề tài, sáng kiến tham gia hội thi toàn quân đạt giải cao, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm bảo đảm hậu cần, kỹ thuật trong LLVT Quân khu.

Điển hình như sáng kiến “Thiết bị làm sạch và sấy khô chi tiết vũ khí” do Đại tá, Kỹ sư Mai Văn Tốc, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 (nguyên là Trường phòng Quân khí) chủ đề tài cùng nhóm tác giả đã đạt giải Nhất Hội thi Sáng kiến Quân khu lần thứ IX (Sáng kiến mũi nhọn về ngành kỹ thuật quân sự).

Đại tá Mai Văn Tốc cho biết: Xuất phát từ thực tiễn hằng năm, các đơn vị phải bảo dưỡng, tân trang 100% vũ khí trước khi tham gia huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, cứu hộ cứu nạn, vũ khí sẵn sàng chiến đấu hoặc niêm cất trong kho, chúng tôi đã nghiên cứu và xây dựng sáng kiến “Thiết bị làm sạch và sấy khô chi tiết vũ khí". Sản phẩm được nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử nghiệm thành công góp phần cải tiến, thay thế công nghệ làm sạch chi tiết kim loại, tẩy trắng chi tiết gỗ vũ khí đang được thực hiện thủ công tại các đơn vị bằng phương pháp hóa học với sự hỗ trợ của thiết bị máy móc. Sáng kiến này góp phần cải thiện độ bền, độ chính xác và tính thẩm mĩ của chi tiết vũ khí sau bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo an toàn lao động, phòng tránh bệnh nghề nghiệp, tiết kiệm ngân sách đầu tư, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành trang thiết bị thường xuyên.

Không mất chi phí chế tạo sản phẩm, bởi chúng được tạo ra từ vật tư có sẵn, tái sử dụng, giúp giảm chi phí phẫu thuật - là hiệu quả nổi bật của sáng kiến “Cải tiến dụng cụ cắt đốt áp dụng trong phẫu thuật thẩm mỹ tuyến giáp với đường mổ nhỏ” của nhóm các tác giả do ThS.BS. Đại tá Trần Huy Ngọc, Chủ nhiệm Khoa Ung bướu, Bệnh viện Quân y 109 làm chủ đề tài. Đề tài đã đạt giải Ba Hội thi Sáng kiến Quân khu lần thứ IX - Sáng kiến mũi nhọn về ngành y dược quân sự.

Đại tá Trần Huy Ngọc cùng ekip phẫu thuật tuyến giáp thẩm mĩ với đường mổ nhỏ tại khoa Ung bướu - Bệnh viện Quân y 109

Đại tá Trần Huy Ngọc chia sẻ: Sáng kiến này đã tạo ra phương pháp tiếp cận mới trong phẫu thuật tuyến giáp, tận dụng tối đa các thiết bị sẵn có để giải quyết vấn đề. Trước đây, việc thực hiện phẫu thuật tuyến giáp thẩm mĩ với đường mổ nhỏ thường đòi hỏi phải có các dụng cụ cắt đốt chuyên dụng đắt tiền. Điều này làm tăng chi phí rất nhiều và là gánh nặng cho các bệnh nhân.

ThS.BS. Đại tá Trần Huy Ngọc - Chủ nhiệm Khoa Ung bướu trao đổi với bệnh nhân về phương pháp mổ tuyến giáp.

Bộ dụng cụ cắt đốt được Đại tá Trần Huy Ngọc cải tiến bao gồm: Dao điện (tận dụng dao điện đã qua sử dụng hoặc hỏng) được bỏ 2 chân tín hiệu, giữ lại chân công suất; Pince cong không mấu (thay thế dao điện thông thường) cỡ nhỏ (dài 12- 14cm) được kết nối với dây dao điện thông qua bộ nối tự tạo; máy đốt điện đơn cực, có bàn đạp chân. Dụng cụ này cho phép phẫu thuật viên thực hiện đồng thời 2 chức năng cắt và đốt cầm máu một cách chính xác trong phẫu trường hẹp. Sáng kiến này đã được áp dụng trong thực tiễn với 187 ca phẫu thuật tuyến giáp thẩm mĩ với đường mổ nhỏ tại khoa Ung bướu- Bệnh viện Quân y 109 và Bệnh viện Quân y 6. 100% bệnh nhân không gặp tai biến, biến chứng trong và sau phẫu thuật.

Mỗi sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị của Cục Hậu cần - Kỹ thuật đều mang hàm lượng trí tuệ cao, có tính mới, tính sáng tạo và khả năng ứng dụng vào thực tiễn. Qua đó góp phần tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức lao động, có giá trị thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá, Kỹ sư Mai Văn Tốc, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật giới thiệu về tính thẩm mĩ của chi tiết vũ khí sau bảo dưỡng, sửa chữa.

Điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng

Những năm qua, ngành Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 2 luôn tập trung thực hiện đột phá “Tiên phong trong chuyển đổi số, áp dụng quy trình công nghệ hiện đại, nâng cao năng lực khai thác, làm chủ trang bị hậu cần, kỹ thuật”. Trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, có nhiều tập thể, cá nhân trong ngành trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua quyết thắng Quân khu 2, đi đầu trong công tác chuyển đổi số.

Riêng năm 2025, tại Hội thi Sáng kiến cải tiến kỹ thuật lần thứ Nhất do Cục Hậu cần - Kỹ thuật tổ chức đã có 55 hồ sơ giải pháp, sáng kiến chất lượng của 79 tác giả, đồng tác giả thuộc các lĩnh vực: chuyển đổi số, cải cách hành chính, y dược, huấn luyện, 44 sáng kiến còn lại thuộc lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Tham gia Hội thi Sáng kiến Quân khu lần thứ IX, Đoàn của Cục Hậu cần - Kỹ thuật có 6 sáng kiến tham gia hội thi và đã vinh dự đoạt giải Nhất toàn đoàn. Trong đó, có 4 giải A, 2 giải B; đạt 2 giải Ba cá nhân, 1 giải Nhất cá nhân

Đại tá, Kỹ sư Mai Văn Tốc, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 2 cho biết: Các sáng kiến, giải pháp dự thi là sản phẩm khoa học, kết tinh quá trình lao động sáng tạo, có tính khoa học, giá trị kinh tế và thực tiễn cao; kịp thời giải quyết những vấn đề, nhu cầu cấp thiết hiện nay phục vụ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Điều này góp phần tạo bước chuyển vững chắc, toàn diện trong nghiên cứu khoa học, đem lại hiệu quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ áp dụng trên tất cả các lĩnh vực của công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Thời gian tới, để xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Đảng ủy, chỉ huy Cục Hậu cần - Kỹ thuật tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, sáng kiến, giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Thực hiện tốt công tác hỗ trợ, tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ sản phẩm trí tuệ của tác giả, nhóm tác giả. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các sáng kiến, giải pháp của tác giả, nhóm tác giả đưa vào ứng dụng thực tiễn mang lại hiệu quả cao.

Ngọc Tuấn