Cựu chiến binh xã Yên Lạc - Nòng cốt trong phong trào “Dân vận khéo”

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Yên Lạc luôn là điểm sáng trong phong trào “Dân vận khéo”, tiên phong vận động Nhân dân hiến đất mở đường, chung tay xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn, lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong cộng đồng.

Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” ở xã Yên Lạc lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, giàu đẹp. Trong đó, Hội CCB xã luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, đi đầu trong công tác dân vận, đặc biệt là vận động Nhân dân hiến đất, mở đường giao thông nông thôn và xây dựng quỹ hỗ trợ hội viên khó khăn.

Đường bê tông thôn Cốc Lâm, xã Yên Lạc do hội viên Hội CCB xã vận động người dân đóng góp xây dựng.

Chủ tịch Hội CCB xã Yên Lạc Bùi Kim Thông cho biết: Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người lính Cụ Hồ trong giai đoạn mới, Hội CCB xã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm. Trên tinh thần “gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm”, các hội viên CCB không chỉ tích cực hưởng ứng mà còn tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, góp công, góp của làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, toàn xã đã xây dựng được 25 tuyến đường, 6.000m rãnh thoát nước, tham gia 2.000 ngày công lao động.

Những tuyến đường bê tông khang trang hôm nay đều in đậm dấu ấn của Hội CCB. Nhiều hội viên đã tự nguyện hiến hàng trăm mét vuông đất, tháo dỡ tường rào, công trình phụ để mở rộng đường làng, ngõ xóm. Hàng chục tuyến đường liên thôn, liên xã được mở rộng, bê tông sạch đẹp, giúp người dân đi lại thuận lợi, giao thương phát triển, diện mạo nông thôn ngày càng đổi thay rõ nét.

Không chỉ vận động trong nội bộ hội viên, các CCB còn tích cực tuyên truyền nêu gương “người thật, việc thật”, tạo sự đồng thuận và lan tỏa mạnh mẽ. Từ chỗ còn e dè, nhiều hộ dân đã tự giác tham gia, chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới. Phong trào hiến đất làm đường vì thế trở thành nét đẹp ở Yên Lạc.

Ông Bùi Văn Phúc, người dân thôn Cốc Lâm cho biết: Trước đây, đường nhỏ đi lại khó khăn, nhiều “ổ trâu, ổ gà” ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Nhờ phong trào hiến đất làm đường, thôn đã có 28 hộ hiến đất nông nghiệp, 3 hộ hiến đất thổ cư với tổng diện tích 720m2 để làm đường liên thôn dài gần 2km, riêng gia đình tôi hiến 24m2.

Cán bộ Hội CCB xã Yên Lạc tuyên truyền hội viên ủng hộ Quỹ nghĩa tình đồng đội để hỗ trợ hội viên khó khăn.

Song song với việc làm đường, Hội CCB xã Yên Lạc còn phát động phong trào “CCB giúp nhau vượt khó, làm kinh tế giỏi” và xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội nhằm hỗ trợ hội viên khó khăn. Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội duy trì 11 tổ vay vốn để phát triển kinh tế, với số tiền trên 21 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được 248 triệu đồng, Hội đã hỗ trợ xây mới 2 nhà ở cho hội viên CCB nghèo, đặc biệt khó khăn và sửa chữa nhà ở cho nhiều hội viên khác.

Mỗi công trình nhà nghĩa tình đồng đội được hoàn thành không chỉ hỗ trợ vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần giúp các hội viên vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Từ những việc làm thiết thực, hiệu quả, phong trào “Dân vận khéo” tại Hội CCB xã Yên Lạc tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân. Các mô hình, điển hình tiên tiến được nhân rộng, nhiều tập thể, cá nhân CCB được biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt, vai trò nòng cốt của Hội trong tuyên truyền, vận động góp phần gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cùng nhau xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.

Nhờ sự vào cuộc tích cực của Hội CCB, đến nay, hầu hết các khu dân cư xã Yên Lạc đều có đường giao thông được cứng hóa, sáng - xanh - sạch - đẹp; tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB xã Yên Lạc tiếp tục tiên phong trong mọi phong trào, luôn là điểm tựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương. Với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh, gương mẫu, CCB đang góp phần đưa phong trào “Dân vận khéo” trở thành động lực quan trọng thúc đẩy quê hương phát triển sau sáp nhập.

Dương Chung