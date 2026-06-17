Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX

Ngày 17/6, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các ông, bà thuộc Tổ đại biểu số 7, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Võ Miếu trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Tại hội nghị, cử tri xã Võ Miếu đã được đại biểu HĐND tỉnh thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Kỳ họp thứ Hai HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND tỉnh thông tin một số nội dung quan trọng và những vấn đề cử tri quan tâm.

Cử tri xã Võ Miếu bày tỏ phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua, đặc biệt là việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân...

Cử tri xã Võ Miếu phát biểu phản ánh, kiến nghị tới đại biểu HĐND tỉnh.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh. Trong đó, cử tri đề nghị các cấp, ngành xem xét xây dựng rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 70B đoạn qua khu 8 nhằm bảo đảm an toàn hành lang giao thông; nâng mức phụ cấp đối với cán bộ khu dân cư và các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Cử tri cũng kiến nghị nghiên cứu đầu tư xây dựng cầu qua sông Bứa và hệ thống giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại; quan tâm nâng cấp, sửa chữa các nhà văn hóa khu dân cư; xem xét chế độ bảo hiểm y tế đối với người dân trong và ngoài vùng ATK...

Lãnh đạo xã Võ Miếu phát biểu, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm.

Thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm đã tiếp thu, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền mà cử tri quan tâm; đồng thời tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng