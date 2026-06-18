Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Tam Nông

Sáng 18/6, Tổ đại biểu số 6 HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ông: Vương Đức Thủy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vạn Xuân, Tổ trưởng; Bùi Đức Giang - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ đã tiếp xúc cử tri xã Tam Nông trước Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri.

Tại hội nghị, cử tri được thông tin về kết quả Kỳ họp thứ Nhất và Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026; dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh khóa XX; kết quả tổng hợp, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Cử tri xã Tam Nông phát biểu ý kiến.

Bày tỏ sự đồng tình, thống nhất cao với các nội dung được thông tin, cử tri xã Tam Nông kiến nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Hồng đoạn qua khu 9, khu 10 Hương Nộn; nghiên cứu, bố trí các điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng phù hợp do một số nhà văn hóa sau sáp nhập thôn, tổ dân phố không còn đáp ứng nhu cầu thực tế. Cử tri cũng đề nghị tỉnh sớm triển khai chính sách hỗ trợ các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh năm 2025.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương đã tiếp thu, giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền. Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

Thu Kiên - Đăng Khoa