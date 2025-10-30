Đại hội Công đoàn phường Phúc Yên lần thứ I

Ngày 30/10, Công đoàn phường Phúc Yên tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Hà Đức Quảng - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo phường Phúc Yên cùng 171 đại biểu đại diện cho gần 6.000 đoàn viên toàn phường.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Công đoàn phường đã chỉ đạo đội ngũ đoàn viên, người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các hoạt động công đoàn, các phong trào thi đua, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Phúc Yên đến năm 2030 trở thành phường đô thị, văn minh.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Hiện nay, Công đoàn phường Phúc Yên có 31 Công đoàn cơ sở với tổng số 5.785 đoàn viên, trong đó có hơn 1.400 viên chức, người lao động thuộc các đơn vị bệnh viện, trường cao đẳng và đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Có 5 đơn vị thuộc khối đơn vị sự nghiệp và 26 đơn vị thuộc khối SXKD. Đội ngũ đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường Phúc Yên ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm trong công việc, trình độ chuyên môn, tay nghề từng bước được nâng cao, nhất là lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề.

Tỷ lệ lao động phổ thông giảm dần, chất lượng đội ngũ đoàn viên, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Tình hình việc làm, tiền lương và đời sống của đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường từng bước được cải thiện.

Lãnh đạo phường Phúc Yên tặng hoa chúc mừng Đại hội

Thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2025-2030, phường Phúc Yên có vai trò kết nối giữa các vùng kinh tế, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ và được xác định là địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Các chính sách thu hút đầu tư, việc xây dựng hạ tầng và hình thành các khu, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư, mở rộng.... là yếu tố thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hoạt động của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho người lao động có thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập.

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn phường Phúc Yên đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đối với công tác công đoàn và các phong trào thi đua. Trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo những bước chuyển biến mang tính đột phá trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, có 85% CĐCS tổ chức thương lượng, ký kết thoả ước LĐTT. Hằng năm, phấn đấu 75% CĐCS tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

100% công nhân, lao động được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 75% công nhân lao động được nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; có 100% CĐCS tổ chức phát động các phong trào thi đua; phấn đấu có 31 sáng kiến của đoàn viên, người lao động được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh mỗi năm...

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo phường chúc mừng BCH Công đoàn phường Phúc Yên, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phùng Quang Phú - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Phúc Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hoàng Nga