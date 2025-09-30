Đại hội của đổi mới, trách nhiệm và niềm tin

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I đã khắc họa ba giá trị nổi bật. Đó là đổi mới - với một kỳ Đại hội “số” đầu tiên, nơi mọi quy trình, tài liệu được số hóa, hiện đại. Đó là trách nhiệm cao của từng đại biểu cho đến lực lượng phục vụ. Và là niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào những quyết sách đúng đắn sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho tỉnh sau hợp nhất.

Đại hội “số”

Trước những ngày diễn ra Đại hội, các đại biểu đã được hướng dẫn cài đặt ứng dụng “Giải pháp Đại hội Đảng” trên thiết bị cá nhân. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, mọi thông tin cần thiết - từ điểm danh, sơ đồ chỗ ngồi đến lịch làm việc từng phiên họp, đều được cập nhật tức thì. nhanh chóng, chính xác. Không ngẫu nhiên khi nhiều người gọi đây là một “trợ lý ảo” đồng hành suốt kỳ Đại hội.

Đại biểu Nguyễn Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy, chia sẻ: “Ứng dụng giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian điểm danh, tạo thuận lợi cho việc tìm vị trí chỗ ngồi, nắm bắt chương trình làm việc. Quan trọng hơn, ứng dụng góp phần giảm giấy tờ, đảm bảo tính chính xác, minh bạch, hiệu quả.”

Song song với đó, trên mỗi hàng ghế đại biểu đều dán sẵn mã QR. Chỉ một thao tác quét mã đơn giản, toàn bộ tài liệu hiện lên màn hình: Từ chương trình làm việc, quy chế Đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết, chương trình hành động... cho tới các văn kiện liên quan khác. Hình ảnh quen thuộc về những tập tài liệu giấy dày cộp đã nhường chỗ cho sự khoa học và hiện đại.

Đại biểu xã Tam Nông nêu ý kiến, đóng góp trí tuệ xây dựng Nghị quyết trong phiên thảo luận tổ tại Đại hội. Ảnh: Phương Thanh

Hệ thống internet được lắp đặt ổn định, giúp đại biểu truy cập tài liệu trong suốt quá trình diễn ra đại hội. Đại biểu Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn nhận định: Từ điểm danh đến tiếp cận văn kiện, tất cả đều gọn gàng, minh bạch. Đây là bước tiến lớn, cho thấy Phú Thọ quyết liệt đưa chuyển đổi số vào ngay trong sinh hoạt chính trị.

Không chỉ là đổi mới, số hoá các khâu phục vụ sự kiện chính trị quan trọng, đây còn là bước đi thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc hiện thực hoá Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo đồng chí Đinh Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, sự thay đổi này là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, tỉ mỉ từ rất sớm. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin tại đại hội nhằm nâng cao hiệu quả và tính minh bạch. Các đại biểu có thể dễ dàng truy cập tài liệu, thông tin đại hội mọi lúc, mọi nơi, giúp việc nghiên cứu, thảo luận chuyên sâu hơn, tạo nên một không gian làm việc hiệu quả và liền mạch hơn.

Đại hội “số” vì thế không chỉ là bước hỗ trợ về công nghệ, mà còn là dấu ấn khẳng định: Đảng bộ tỉnh chọn đổi mới từ chính hoạt động của mình, nêu gương và dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số trong toàn xã hội.

Trách nhiệm và niềm tin

Được tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh là niềm vinh dự lớn, nhưng trước hết là trọng trách. Đại biểu Đỗ Hùng Sơn- Chủ tịch UBND xã Tam Nông chia sẻ: Chúng tôi ý thức rõ từng phiên làm việc, từng nội dung thảo luận sẽ định hướng sự phát triển của tỉnh. Vì vậy, mỗi đại biểu đều phát huy trí tuệ, trách nhiệm, góp tiếng nói, hiến kế xây dựng Nghị quyết, kỳ vọng khi đi vào đời sống sẽ tạo nên sự bứt phá cho quê hương.

Báo Phú Thọ - ấn phẩm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về Đại hội, được đại biểu và lực lượng phục vụ đọc hằng ngày, trở thành nhịp cầu đưa tinh thần sự kiện chính trị trọng đại lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Ảnh: Đức Anh

Song hành với sự trách nhiệm của đại biểu là sự tận tuỵ của lực lượng phục vụ. Từ an ninh, giao thông đến hậu cần, lễ tân, y tế... tất cả đều được triển khai kỹ lưỡng. Dấu ấn rõ nhất là hình ảnh lực lượng công an: chốt an ninh được bố trí đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hội trường; dưới mưa lớn, cảnh sát giao thông vẫn kiên trì phân luồng, giữ cho các tuyến đường thông suốt. Ở hậu trường, bộ phận lễ tân, hậu cần lo từng suất ăn, chỗ nghỉ, tạo điều kiện tốt nhất cho hàng trăm phóng viên tác nghiệp. Họ âm thầm nhưng là hậu phương vững chắc để Đại hội diễn ra trang nghiêm, trọn vẹn.

Trách nhiệm trong từng khâu tổ chức là điều các phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan báo chí Trung ương ghi nhận. Nhà báo Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phóng viên Báo Công thương nhận định: Từ đường truyền internet ổn định, khu tác nghiệp đầy đủ phương tiện, cho đến sự phối hợp nhịp nhàng của lực lượng an ninh, giao thông trong mưa bão - tất cả cho thấy sự chuẩn bị bài bản, trách nhiệm và hiệu quả, qua đó củng cố niềm tin vào thành công của Đại hội.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Phú Thọ túc trực từ sáng sớm, đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông tại khu vực diễn ra Đại hội. Ảnh: CTV

Dõi theo phiên khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp trên sóng và các nền tảng số của Báo và PTTH Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Thân, Bí thư chi bộ Đông Cường (Yên Lạc) bày tỏ: Chúng tôi cảm nhận rõ sự trang nghiêm và tinh thần đổi mới của Đại hội. Nhân dân tin tưởng những quyết sách lần này sẽ tạo nên bước chuyển mạnh mẽ, mang lại lợi ích thiết thực cho cơ sở, để đời sống bà con ngày càng khởi sắc.

Đại hội diễn ra giữa những ngày hoàn lưu bão số 10 trút mưa trắng trời. Trong ngày diễn ra phiên trù bị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã ký công điện hoả tốc, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị khẩn trương vào cuộc: kiểm soát chặt chẽ tình hình, di dời dân khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng 24/24 giờ tại các điểm xung yếu, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn... Hàng loạt phương án được triển khai ngay trong thời điểm diễn ra các phiên làm việc của Đại hội. Nhiều đại biểu vừa nghiêm túc bàn thảo chiến lược phát triển lâu dài cho tỉnh tại hội trường, đồng thời tiếp tục chỉ đạo ngành, địa phương, đơn vị mình ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Hai nhiệm vụ song hành, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: tất cả vì Nhân dân.

Nguyễn Yến