Xã Tam Đảo: Huy động gần 300 người giúp dân di dời tài sản

Do ảnh hưởng của bão số 10, trong 2 ngày (29 và 30/9) trên địa bàn xã Tam Đảo có mưa lớn kéo dài, nhất là đợt mưa từ rạng sáng ngày 30/9, khiến nước tại các con suối, hồ trên địa bàn dâng cao, các đập tràn nước chảy siết, gây ngập úng, nguy cơ sạt lở cao, đe dọa tính mạng và tài sản Nhân dân.

Lãnh đạo xã Tam Đảo kịp thời xuống các điểm ngập úng chỉ đạo lực lượng chức năng di dời tài sản cho Nhân dân đến nơi an toàn

Theo thống kê sơ bộ của UBND xã Tam Đảo, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn xã có 38 hộ dân thuộc các thôn: Bảo Ninh; Đồi Cao và Hợp Thành bị ngập, trong đó, thôn Cửu Yên có 27 hộ bị ngập; có hơn 2ha rau màu bị đổ, ngập úng; mưa to, gió lớn làm 1 cột điện và hơn chục cây to bị đổ; trên địa bàn xã không có thiệt hại về người. UBND xã Tam Đảo đã huy động lực lượng, phương tiện, vật tư tập trung tại các vị trí xung yếu sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Trong đó, chỉ đạo các đơn vị chức năng huy động gần 300 người gồm lực lượng quân sự, công an, lực lượng tại chỗ và lực lượng xung kích hỗ trợ các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng lập chốt chặn tại 4 vị trí đập tràn, nước chảy siết không để người dân đi qua.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Qua nhận định, thượng nguồn tiếp tục có mưa lớn, nước đã ngấm đủ nên khả năng tối ngày 30/9/2025 sẽ dồn về các hồ, suối trên địa bàn nhiều hơn. Do vậy, dưới hạ lưu thuộc các thôn Yên Bình, Trung Hoà... có nguy cơ ngập úng cao.

Để đảm bảo tính mạng, tài sản của Nhân dân, UBND xã tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng, thôn dân cư rà soát các hộ dân sinh sống sát ven suối, gần khu vực có nguy cơ sạt lở để cảnh báo di chuyển đến nơi an toàn, kịp thời báo cáo khi cần huy động lực lượng ứng cứu khi có sự cố sảy ra. Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện thông tin đại chúng, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng chống ứng phó với bão số 10. Tổ chức kiểm tra công trình thủy lợi, các công trình trọng điểm xung yếu, khu vực trũng thấp để kịp thời phát hiện sự cố và xử lý, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Hoàng Nga