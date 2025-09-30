Chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Thao

Theo bản tin của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Thao (Lào Cai) tại trạm Yên Bái đang lên nhanh, mực nước lúc 23h00 ngày 29/9 là 33,13m, trên báo động 3 là 1,13m; tại trạm thủy văn Ấm Thượng lúc 23h ngày 29/9 đã lên tới 26,28m, trên báo động 3 là 0,28m. Dự báo lũ trên sông Thao tiếp tục lên báo động 3 từ 2- 2,6m.

Ảnh minh họa: P.V

Để chủ động ứng phó với lũ lớn, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cá nhân theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đó là: Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và thông tin kịp thời, đầy đủ cho UBND cấp xã, tổ chức và người dân trên địa bàn tỉnh để chủ động phòng tránh. Tiếp tục rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất đến nơi an toàn. Tăng cường tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng, chống lũ, đảm bảo an toàn đê theo cấp báo động; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý ngay giờ đầu sự cố, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều. Tiếp tục tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt. Chủ động biện pháp tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, báo cáo kịp thời mọi diễn biến tình hình bão, mưa lũ, sạt lở đất... về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước theo số điện thoại 0210.3846.521, địa chỉ email: dedieuphutho@gmail.com...

Gia Linh