Đại hội đại biểu Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Phú Thọ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Sáng 30/6, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự Đại hội có các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh có 1.641 hội viên sinh hoạt tại 41 tổ. Đây là lực lượng cán bộ hưu trí từng công tác, giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu ở cơ sở.

Thời gian qua, Câu lạc bộ đã thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe và động viên hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, uy tín của người cán bộ hưu trí, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “tuổi cao, gương sáng”; khuyến khích hội viên phát huy kinh nghiệm, trí tuệ, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tại khu dân cư; tích cực động viên con cháu hăng say học tập, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đánh giá cao tinh thần “Nghỉ hưu nhưng không nghỉ trách nhiệm” của các hội viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh đồng thời nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của các đồng chí khi tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện, quy hoạch, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và địa phương, góp phần xây dựng hệ thống chính trị và giáo dục truyền thống tốt đẹp cho thế hệ trẻ.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Định Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu đề nghị Ban Chấp hành khóa mới và các hội viên Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chính trị; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh, giao lưu học tập; tiếp tục phát huy vai trò “Tuổi cao, gương sáng”, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện xã hội, tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự cơ sở. Tiếp tục phát triển hội viên mới, nâng cao chất lượng hoạt động và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên. Tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối “ý Đảng, lòng dân” trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026 -2031. Theo đó, Câu lạc bộ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “Tuổi cao, gương sáng”, trở thành ngôi nhà chung của đội ngũ cán bộ hưu trí. Phấn đấu hằng năm có 100% hội viên chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 90% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; mỗi tổ hội phát triển thêm từ 3 hội viên trở lên.

Các đồng chí: Trịnh Đình Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng Ban Chấp hành Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 đồng chí; Ban Kiểm tra gồm 3 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.Đại hội suy tôn đồng chí Trịnh Định Dũng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ tiếp tục là Chủ tịch danh dự của Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thúy Hường