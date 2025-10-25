Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25/10, Công ty Điện lực Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Điện lực (PC) Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công đoàn PC Phú Thọ, Ban Giám đốc Công ty cùng 123 đại biểu ưu tú đại diện cho 2.140 đoàn viên công đoàn thuộc 30 Công đoàn cơ sở thành viên trong toàn Công ty.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Công đoàn nhiệm kỳ 2021–2026; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ qua; đồng thời đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2025–2030.

Nhiệm kỳ 2021–2026, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Giám đốc công ty, Công đoàn Tổng Công ty, sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể đoàn viên, người lao động, Công đoàn PC Phú Thọ luôn bám sát chức năng nhiệm vụ với nội dung “Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh”, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong mọi hoạt động, hoàn thành tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống công nhân viên chức lao động.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phát triển mạnh mẽ, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của CNVCLĐ từng bước được cải thiện. Công đoàn chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đoàn viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, từ thiện xã hội, góp phần gắn kết, xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được quan tâm, tỷ lệ đoàn viên đạt trên 95% tổng số lao động... Những kết quả đó đã khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty Điện lực Phú Thọ.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ – Kỷ cương - Đổi mới – Phát triển”, nhiệm kỳ 2025–2030, Đại hội Công đoàn PC Phú Thọ tập trung: Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có trình độ, bản lĩnh, tác phong công nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động, tạo môi trường làm việc an toàn, dân chủ, đoàn kết. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng phát triển.

Đồng chí Đặng Văn Khánh - Giám đốc Công ty Điện lực Phú Thọ phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí: Trần Tuấn Khanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Đặng Văn Khánh - Giám đốc PC Phú Thọ ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công đoàn công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nhấn mạnh: Công đoàn công ty đã khẳng định vai trò là cầu nối giữa chuyên môn và người lao động; phát huy tốt tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung hoạt động, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị.

Đại hội đã được Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chỉ định 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn PC Phú Thọ khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030; 10 đồng chí đại biểu chính thức, 1 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khóa XIV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội đại biểu Công đoàn PC Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đã thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn về một tập thể đoàn kết – năng động – sáng tạo, sẵn sàng đồng hành cùng chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Ngọc Lam