Đại hội đại biểu Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030

Chiều 24/7, Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự Đại hội có các đồng chí: Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và gần 80 đảng viên đại diện cho trên 300 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình (PT-TH) Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ Báo và Đài PT-TH các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình. Đảng bộ hiện có 12 chi bộ trực thuộc với hơn 300 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, các đơn vị trước khi hợp nhất đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các loại hình báo chí.

Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, Truyền hình Phú Thọ phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các báo Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình duy trì đều đặn xuất bản từ 6 kỳ/tuần, hàng nghìn số báo với hàng chục triệu tờ phát hành. Nội dung thông tin đảm bảo tính chính trị, bám sát định hướng “Đúng - Trúng - Hay - Nhanh - Đẹp”, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của độc giả. Báo Phú Thọ điện tử duy trì cập nhật 24/24h với lượng truy cập tăng bình quân trên 30 triệu lượt/năm, nằm trong top đầu báo Đảng vùng Trung du - miền núi phía Bắc. Fanpage, Tiktok của báo được gắn tích xanh, dẫn đầu hệ thống báo Đảng cả nước. Báo Hòa Bình điện tử đạt trên 600 triệu lượt truy cập, có nội dung 3 ngôn ngữ (Việt - Anh - Mường) và xếp hạng cao về chuyển đổi số báo chí. Các đài PT-TH Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình đều phát triển mạnh mẽ trên các nền tảng số như Fanpage Facebook, Youtube, Tiktok... với hàng triệu lượt truy cập. Nhiều chương trình đổi mới về nội dung, hình thức, livestream các sự kiện lớn, đáp ứng nhu cầu thông tin hiện đại của công chúng...

Công tác xây dựng Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 100% đảng viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết; hằng năm trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các chi bộ, tổ chức đoàn thể đều hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ các cơ quan báo chí nhiều năm liền đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh...

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, hàng trăm tác phẩm báo chí của các cơ quan được trao giải ở cấp quốc gia, cấp bộ, ngành và địa phương. Báo Phú Thọ vinh dự được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì; Đài PT-TH Phú Thọ giành Giải Vàng tại Liên hoan PT-TH hình toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được nhận bằng khen, cờ thi đua của Trung ương và tỉnh...

Với tinh thần “Tạo đột phá - Bứt phá thành công”, Đại hội Đảng bộ Báo và PT-TH Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số báo chí, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, phóng viên; phát huy sức mạnh đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh để xây dựng nền báo chí đa phương tiện, hiện đại, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương đất Tổ trong kỷ nguyên số.

Đồng chí Ninh Viết Thủy - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ ra mắt Đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ninh Viết Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã biểu dương những kết quả Đảng bộ Báo và PT-TH Phú Thọ đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện hiệu quả đề án phát triển theo hướng số hóa, đa dạng hóa, phấn đấu trong top đầu các cơ quan báo Đảng địa phương. Phản ánh đa dạng, chuyên sâu các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục rà soát bộ máy bên trong để hoạt động theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Ban Chấp hành Đảng bộ Báo và PT-TH Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo và PT-TH Phú Thọ giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Hương Lan