Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Miếu lần thứ Nhất

Ngày 26/7, phường Thanh Miếu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phường Thanh Miếu được thành lập trên cơ sở hợp nhất các phường, xã cũ gồm: Thọ Sơn, Tiên Cát, Bạch Hạc, Thanh Miếu và Sông Lô. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các phường, xã đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực. Sau 5 năm, đã thực hiện đạt và vượt 100% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong đó, tổng thu ngân sách năm 2025 đạt 410,6 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 15.219 tỷ đồng; tỷ lệ hộ cận nghèo là 0,35% và hộ cận nghèo chỉ còn 0.27%.

Các đại biểu dự Đại hội.

Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, công tác đầu tư phát triển và quản lý đô thị có nhiều tiến bộ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị phát triển nhanh, phát huy tốt hiệu quả khai thác sử dụng. Chất lượng quản lý và kỷ cương đô thị được tăng cường; chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu được quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, chất lượng các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa luôn được duy trì và phát triển. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục có nhiều đổi mới, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm.

Quang cảnh Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Thanh Miếu tập trung thực hiện 2 khâu đột phá gồm: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại và đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ, kết hợp chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và điều hành.

Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 632 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 20.000 tỷ đồng. Đồng thời, nâng tỷ lệ cán bộ, công chức được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và làm chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong quản lý, điều hành đạt 100%; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 80%. Đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của Quốc gia.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết, đồng lòng, chủ động, trách nhiệm và sự nỗ lực của hệ thống chính trị và Nhân dân phường Thanh Miếu trong suốt quá trình thực hiện sắp xếp, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp và làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những kết quả nổi bật, toàn diện mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Thanh Miếu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thanh Miếu cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch với lộ trình rõ ràng để triển khai thực hiện. Trong đó, tập trung quyết liệt thực hiện 2 khâu đột phá đã xác định là: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng hiện đại và đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng phục vụ, kết hợp chuyển đổi số; chú trọng làm tốt công tác quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị đồng bộ, hiệu đại, xanh – sạch – sáng – văn minh; phấn đấu xây dựng phường địa phương trở thành một trong những Trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch của tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Miếu ra mắt khoá mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành hình mẫu trong công tác cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác phát triển và khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa, lễ hội gắn với phát triển du lịch, dịch vụ; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của người dân, nhất là người yếu thế, người cao tuổi, và trẻ em được tiếp cận với đầy đủ các dịch vụ, phúc lợi xã hội.

Ngoài ra, cần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện tốt công tác nắm tình hình, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh từ cơ sở, giữ vững lòng tin của toàn thể Nhân dân.

Chương trình văn nghệ đặc sắc tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Thanh Miếu lần thứ Nhất.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy phường gồm 24 đồng chí. Đồng chí Phạm Xuân Hiệp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Miếu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc Đại