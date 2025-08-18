Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong 2 ngày 18 và 19/8, Đảng bộ Quân khu 2 đã trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Cùng dự có lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; lãnh đạo Quân ủy trung ương...Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Đặng Xuân Phong- Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh. Cùng dự còn có các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang...và 288 đại biểu thuộc 19 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quân khu 2.

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, Trung tướng Phạm Đức Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 khẳng định: Đại hội lần này sẽ đi sâu kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, làm rõ các ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chủ yếu trong 5 năm tới.

Đồng thời, kiểm điểm hoạt động lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu khóa IX. Trên cơ sở phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, đại hội tiếp tục đóng góp vào dự thảo các Văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII...

Đồng chí Đặng Xuân Phong- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Phú Thọ phát biểu tham luận tại Đại hội

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

Báo cáo chính trị trình Đại hội nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy TW, Bộ quốc phòng, Đảng bộ quân khu đã chủ động thích ứng nhanh, đổi mới sâu rộng, từng bước xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tư duy chỉ đạo chiến lược được đổi mới căn bản, tổ chức lực lượng được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, thế trận phòng thủ khu vực được củng cố vững chắc, “thế trận lòng dân” được tăng cường; vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân ngày càng được khẳng định rõ nét. Đặc biệt là sau khi thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về sắp xếp lại tổ chức hành chính và tổ chức quân sự địa phương, LLVT Quân khu 2 đã bước vào một giai đoạn chuyển mình, mang tính bước ngoặt trong giai đoạn mới...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghi quyết Đại hội

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các tỉnh Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030

Thay mặt Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo đại hội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đồng tình với khâu đột phá mà Đại hội đảng bộ quân khu xác định: Huy động hiệu quả các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình quốc phòng phòng thủ Quân khu và trong KVPT tỉnh. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và cải cách hành chính...

Các đại biểu tham quan gian trưng bày của lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đồng chí Thứ trưởng Bộ quốc phòng yêu cầu Đảng bộ quân khu phải thích ứng nhanh, đổi mới sâu, tạo bước tiến vững chắc xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 2 “tinh, gọn, mạnh”. Đồng chí yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN có những thuận lợi, khó khăn thách thức đan xen; quân đội được điều chỉnh tổ chức tinh, gọn, mạnh; cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp...

Do đó Đảng bộ Quân khu 2 phải luôn quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ của quân đội; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định của trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn...

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu dự Đại hội

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và khoa học, Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận vào báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thể hiện sâu sắc ý chí, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ LLVT Quân khu 2, đặc biệt là niềm tin đối với Báo cáo chính trị của Quân ủy Trung ương và hệ thống các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng. Các ý kiến thảo luận cũng luôn khẳng định rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa; sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Với 100% số đại biểu có mặt tán thành, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 2 nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí và bầu 13 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiến hành họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu. Trung tướng Phạm Đức Duyên, Chính ủy Quân khu được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu bế mạc đại hội, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 khẳng định: Thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa rất quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 2 thực hiện tốt nhiệm vụ.

Ngay sau đại hội, các tổ chức Đảng cần tổ chức thật tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện đại hội, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong LLVT toàn Quân khu thấu suốt những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trong nghị quyết đại hội, đồng thời bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động, thực hiện Nghị quyết một cách cụ thể, sâu sắc và khoa học, nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Quốc Hội