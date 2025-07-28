Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh... Tham dự đại hội có 198 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.600 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Bình Phú lần thứ I là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 đơn vị hành chính gồm xã Bình Phú, An Đạo, Tiên Du. Trong những ngày qua, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ rất quan trọng: Sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, đi vào vận hành bộ máy mới và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị Quyết đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 104 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ xã lên 1.667 đảng viên. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách hàng năm đều tăng; tổng vốn đầu tư thực hiện đạt trên 1.600 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Bình Phú tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng chính quyền cơ sở gần dân, sát dân, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân; tiếp tục tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả những tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện 2 khâu đột phá: “Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp” và “Đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số”.

Phát triển lĩnh vực nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hoá, xã hội, tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; đảm bảo an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; củng cố quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; phấn đấu xây dựng xã Bình Phú cơ bản đạt xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ xã Bình Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, Đảng bộ xã cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy những tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập cho Nhân dân; đảm bảo môi trường và an sinh xã hội trên địa bàn; quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; chỉ định đồng chí Nguyễn Hồng Phong giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá cùng các giải pháp chủ yếu. Đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngọc Lam