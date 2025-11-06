Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai và bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

{title}
Sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc.
Phiên bế mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
1. Sáng 6/11, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước sang ngày làm việc thứ hai và bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành nội dung thảo luận; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên bế mạc.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu làm việc tại Hội trường, thảo luận về những nội dung Trung ương đã thảo luận tại tổ chiều 5/11/2025.
Qua các phiên thảo luận, đã có 220 lượt ý kiến Trung ương góp ý vào dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội XIV của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Bộ Chính trị họp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, xin ý kiến Trung ương về các nội dung trên và thông qua Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu bế mạc Hội nghị.
2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
