Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu Quyết Tiến

Chiều 6/11, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đã tới dự và chung vui với Nhân dân khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu tại ngày hội

Khu Quyết Tiến có 190 hộ, 860 khẩu, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của UBND xã, sự phối hợp thống nhất của Ủy ban MTTQ xã cùng các đoàn thể, khu dân cư đã phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động.

Đến nay, thu nhập bình quân đạt trên 41 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,6%, hộ cận nghèo 0,5%. Ban công tác Mặt trận khu dân cư hàng năm làm tốt công tác đăng ký gia đình văn hoá. Tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn hộ gia đình văn hoá hàng năm đều đạt trên 92%.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng hoa chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu Quyết Tiến

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà cản bộ và Nhân dân khu Quyết Tiến, xã Cự Đồng đã đạt được trong năm qua. Đồng chí nhấn mạnh trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ đang trong giai đoạn phát triển mới, vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về vai trò tự quản của cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật của mỗi người dân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Đồng chí nhấn mạnh, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận và Nhân dân khu Quyết Tiến tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về chuyển đổi số và phong trào “Bình dân học vụ số”; lồng ghép thực hiện phong trào trong triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, đặc biệt là các hộ gia đình chính sách, các hộ còn khó khăn để không ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện tốt bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan khu dân cư ngày càng “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Lãnh đạo xã Cự Đồng tặng hoa, quà chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu Quyết Tiến

Đồng thời, đồng chí đề nghị người dân tiếp tục tìm hiểu, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống của mỗi người dân; tích cực tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật. Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền xã Cự Đồng tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội MTTQ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền đã tặng lẵng hoa, quà chúc mừng Ban công tác Mặt trận khu Quyết Tiến; trao 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hoàng Hương