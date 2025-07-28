Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Đám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Chiều 28/7, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Chí Đám lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và 187 đại biểu đại diện cho hơn 1.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Chí Đám được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chí Đám và xã Hùng Xuyên. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Kinh tế - xã hội ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

Địa phương đã quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 khâu đột phá. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 13,9 tỷ đồng; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 186,556 tỷ đồng. Xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Chí Đám (cũ) được công nhận xã nông thôn mới nâng cao.

Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 95%, khu dân cư văn hóa đạt 97%. Tất cả trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%; hộ cận nghèo còn 3,57%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; an ninh nông thôn, tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định.

Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 92% và 93,5% chi bộ trực thuộc Đảng ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ; Đảng bộ xã đều được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, xã đã kết nạp được 98 đảng viên, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đại tá Nguyễn Đình Cương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Chí Đám tập trung thực hiện 2 khâu đột phá: Phát triển kinh tế nông nghiệp trọng điểm theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung; tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng, cải thiện mẫu mã giữ vững thương hiệu bưởi đặc sản Chí Đám và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số; hạ tầng giao thông nông thôn; hạ tầng nhà văn hóa khu dân cư, trụ sở làm việc.

Phấn đấu đến năm 2030 thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 22 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2030 đạt 500 tỷ đồng và cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của xã Chí Đám trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ xã cần đánh giá sát đặc điểm tình hình, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương để đề ra các khâu đột phá, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số phục vụ các tầng lớp Nhân dân tốt hơn.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, bền vững, gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm công tác quy hoạch, quản lý đất đai, đầu tư hạ tầng kỹ thuật; tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng – an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn không để các điểm nóng phức tạp xảy ra để phát triển kinh tế.

Đại tá Nguyễn Đình Cương tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chí Đám nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Hoàng Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Chí Đám nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hồng Nhung