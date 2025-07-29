Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Đại Đình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Xã Đại Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Đại Đình và xã Bồ Lý. Đảng bộ xã hiện có 47 tổ chức Đảng với 985 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Trong giai đoạn 2020 - 2025, kinh tế trên địa bàn xã duy trì tốc độ tăng trưởng hằng năm đạt 12,56%; tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 342 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 54,46 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,34%. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị cơ bản ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Đại hội.

Bên cạnh đó, việc thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương được triển khai sâu rộng, tạo được sự đoàn kết trong Đảng và các tầng lớp Nhân dân. Trong 5 năm qua, Đảng bộ xã Đại Đình đã kết nạp được 160 đảng viên; tỷ lệ tổ chức Đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 81%; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 90%.

Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Đại Đình đề ra 16 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá cụ thể phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế về du lịch, đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong gian đoạn cách mạng mới; đến năm 2030 hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Đình đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I đề ra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ xã Đại Đình phải giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất đi đôi với đề cao trách nhiệm. Tập trung nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ, công chức, viên chức với cơ cấu phù hợp, đảm bảo yêu cầu và có khả năng đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, CCVC. Tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với cải cách hành chính trong Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII và Kết luận số 21 khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện các quy định nêu gương việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên gắn với việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Đình nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thực hiện tốt các khâu đột phá gắn với nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tối đa lợi thế địa phương, nhất là tiềm năng du lịch để thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch, dịch vụ; chú trọng phát triển nông nghiệp có giá trị gia tăng cao. Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng, đất đai, bảo vệ phát triển rừng và làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn để sớm đưa vào sử dụng, khai thác tránh lãng phí. Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tối đa để phát triển kinh tế tư nhân.Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nôn thôn mới nâng cao. Quan tâm đầu tư cho văn hóa tương đồng với phát triển kinh tế, nhất là bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm chăm lo đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phát triển y tế, giáo dục. Tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá văn hóa, du lịch của địa phương. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra các điểm nóng, quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đại Đình nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Trần Thái Sơn được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàng Nga