Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hải Lựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong 2 ngày 28-29/7, Đảng bộ xã Hải Lựu đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Hà Quốc Trị - Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Lương Đức Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ xã Hải Lựu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Hải Lựu, Phơng khoan, Đôn Nhân và Nhân Đạo. Hiện nay, Đảng bộ có 74 chi bộ với hơn 1.600 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 -2025, Đảng bộ xã Hải Lựu đã đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chính quyền, các tầng lớp nhân dân thực hiện hoàn thành 13/15 chỉ tiêu đề ra. Kinh tế của địa phương tiếp tục tăng trưởng ổn định. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tỷ trọng cơ cấu kinh tế ngành nông - lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm 18,12%, giảm 7,17% so với năm 2020; ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 52,15%, tăng 3,83% so với năm 2020; ngành dịch vụ chiếm 29,73% tăng 3,34% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đạt 65,5 triệu đồng/người, tăng 20,25 triệu đồng/người/năm so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm xuống còn 0,48%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã kết nạp 220 đảng viên mới.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lương Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu nhất trí cao thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030 với 19 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: Thu ngân sách tăng từ 10%/năm; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 96%, có 70% số trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%. Kết nạp mới từ 250 Đảng viên trở lên, tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên...

Phấn đấu đến năm 2030, toàn xã có 88 doanh nghiệp. Xây dựng Hải Lựu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đại. Toàn xã có 96% số hộ và khu dân cư đạt văn hóa. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đã đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu dột phá với 5 giải pháp chủ yếu.

Với niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội thông qua Nghị quyết, chương trình hành động và kêu gọi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống, vượt khó, thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hải Lựu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần vào sự thành công chung của tỉnh.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Hải Lựu nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Hải Lựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao, tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển hạ tầng, đô thị, các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững; tạo môi trường phát triển kinh tế tư nhân; đầu tư nguồn lực xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư, khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Hải Lựu trở thành xã nông thôn mới nâng cao, hiện đại. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm đưa nghị quyết đại hội đi vào cuộc sống.

Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, 30 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, 5 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Triệu Văn Trúc được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hải Lựu nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Hùng