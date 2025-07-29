Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiền Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 29/7/2025, Đảng bộ xã Hiền Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội. Dự đại hội có 139 đại biểu chính thức đại diện cho 1.210 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng lẵng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã Hiền Lương, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Xã Hiền Lương được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã Hiền Lương và Xuân Áng (cũ). Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và đạt được những kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Kinh tế tiếp tục phát triển và chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao; diện mạo nông thôn có sự đổi mới rõ rệt. Năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 6.000 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,93%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,3%.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Hiền Lương xác định khâu đột phá “Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử, văn hóa khu di tích quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ ”. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 13,6%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 17,1%; tỷ trọng lao động qua đào tạo đạt 70% trở lên. Đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã phát biểu khai mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Anh Quốc, Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã Hiền Lương đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Đảng bộ xã tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện; đặc biệt chú trọng củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, xác định rõ trách nhiệm, đảm bảo phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ nhau hiệu quả vì nhiệm vụ chung.

Xã cần tập trung khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đặc biệt là giá trị văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu; nghiên cứu thực hiện toàn diện đề án xây dựng điểm du lịch văn hóa Đền Mẫu Âu Cơ thành Khu di tích đặc biệt quốc gia Đền Mẫu Âu Cơ để xứng tầm giá trị văn hóa, nhân văn - biểu tượng thiêng liêng cho nguồn cội con Lạc, cháu Hồng. Xây dựng, kết nối, phát triển các tour, tuyến du lịch nghỉ dưỡng, điểm đến Ao Giời – Suối Tiên, đây là điều kiện riêng có, đặc thù văn hóa lịch sử, vừa có giá trị giáo dục nhân văn, vừa tác động tích cực để mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội mới.

Cùng với đó, cần có giải pháp cụ thể để xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý; phát triển kinh tế nông nghiệp theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp cận đô thị, gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, tạo cơ sở, tiền đề phát triển đô thị hóa. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và đi vào hoạt động của Cụm công nghiệp Đồng Phì; quan tâm tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ... Đồng thời, chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong điều hành và phục vụ người dân; giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 22 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hiền Lương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngọc Tuấn