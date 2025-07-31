Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng An lần thứ I: Đoàn kết, bứt phá phát triển giai đoạn 2025-2030

Sáng 31/7, Đảng bộ xã Hoàng An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoàng An lần thứ I - sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của một Đảng bộ non trẻ nhưng đầy tiềm năng, được thành lập trên cơ sở hợp nhất Đảng bộ 3 xã Hoàng Lâu, Hoàng Đan và An Hòa, với gần 1.250 đảng viên sinh hoạt tại 43 chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã đã nỗ lực không ngừng và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, thể hiện qua việc tổ chức quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tỉnh, đặc biệt là các Nghị quyết, Kết luận Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ đã kết nạp 140 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra...

Trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, xã Hoàng An đạt được những bước tiến toàn diện nhờ tập trung triển khai 4 khâu đột phá. Kinh tế tăng trưởng khá, công nghiệp, thương mại, dịch vụ chuyển dịch tích cực; nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt từ 7% - 12%/năm, tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 8,13%/năm. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm còn 0,23% vào cuối năm 2025. Quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục có nhiều khởi sắc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng An khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - đột phá - phát triển”, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Hoàng An phấn đấu hàng năm có trên 95% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thu ngân sách Nhà nước tăng bình quân trên 4%/năm; 100% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%; đến năm 2030 có trên 180 doanh nghiệp và từ 7 - 10 thôn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao...

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Đảng bộ xã tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 5 nhóm giải pháp chủ yếu. Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh chuyển đổi số, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, lấy công nghiệp - dịch vụ làm mũi nhọn, tạo đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nền hành chính minh bạch, thông minh, hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hoàng An đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; tăng cường quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là 4 nghị quyết lớn của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, lấy công nghiệp - dịch vụ làm mũi nhọn, nâng cao đời sống Nhân dân. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe, phát triển văn hóa, giáo dục. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là tăng cường chuyển đổi số, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 30 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Phi được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hoàng An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngọc Thắng