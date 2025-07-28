Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hợp Lý lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/7, Đảng bộ xã Hợp Lý đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 168 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Bùi Thị Thu Hằng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Hợp Lý được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã Hợp Lý, Quang Sơn và Ngọc Mỹ. Hiện Đảng bộ có 45 chi bộ với 1.008 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 -2025, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, quyết tâm cao, phát huy tiềm năng thế mạnh, Đảng bộ lãnh đạo chính quyền, các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra.

Giá trị sản xuất nhiệm kỳ tăng 9,15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng giá trị dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp. Hiện tỷ trọng giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản chiếm 34%; xây dựng - tiểu thủ công nghiệp, chiếm 24,3%; dịch vụ - thương mại chiếm 41,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 76,3 triệu đồng/năm.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia nâng cao chất lượng nông thôn mới theo Bộ Tiêu chí mới. Đến nay, xã cơ bản đạt các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao; có 4 thôn hoàn thành tiêu chí thôn dân cư kiểu mẫu; xây dựng được 1 làng văn hóa kiểu mẫu, duy trì tốt cảnh quan nông thôn “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp mới 159 đảng viên, đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Bùi Thị Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, xã Hợp Lý phấn đấu đạt 16 chỉ tiêu cơ bản với 3 khâu đột phá, 5 giải pháp thực hiện. Duy trì và tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10%/năm; Thu ngân sách tăng từ 10%/năm; vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%, đến năm 2030 đạt 860 tỷ đồng.

Phấn đấu độ che phủ rừng đạt 40%; 90% dân số sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Đến năm 2030, toàn xã có 90 doanh nghiệp tư nhân; 2-3 sản phẩm OCOP; có 8/9 trường học công lập đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao; xã không còn hộ nghèo. Hằng năm có 90% tổ chức Đảng và 90% và đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ đạt Đảng bộ TSVM tiêu biểu.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận biểu dương kết quả công tác Đảng và phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng bộ và nhân dân xã Hợp Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên và Nhân dân khơi thông điểm nghẽn, triển khai thực hiện tốt quy hoạch địa phương, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; phát huy tiềm năng nguồn lực đất đai phát triển các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao; xây dựng mở rộng thương hiệu sản phẩm OCOP; thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên.

Quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số; xây dựng Đảng và hệ thống chính chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Tích cực chuyển đổi số; xây dựng xã Hợp Lý trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 29 đồng chí tham gia Ban Chấp hành, 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Công Võ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Hợp Lý nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Hùng