Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Khả Cửu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Khả Cửu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Hoàng Hương - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL).

Toàn cảnh Đại hội

Đảng bộ xã Khả Cửu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ 3 xã Đông Cửu, Thượng Cửu, Khả Cửu. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực; đã có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Đảng ủy các xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết; chỉ đạo thực hiện có kết quả “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, vừa khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được chú trọng triển khai và đạt được một số kết quả quan trọng; thu ngân sách hàng năm vượt tiến độ dự toán giao; công tác giáo dục và đào tạo; công tác y tế chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm; lao động việc làm, công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc miền núi, và các chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo; đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao. Cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh hoạt động hiệu lực, hiệu quả được triển khai tích cực. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Dương Hoàng Hương, Giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh chúc mừng và ghi nhận những thành quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Khả Cửu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng chương trình hành động thiết thực, giao việc rõ người, rõ trách nhiệm. Trong đó, chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Mường; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó là tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn; chăm lo giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống người dân. Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, chú trọng phát triển Đảng viên trẻ, Đảng viên nữ, Đảng viên người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí tin tưởng, với truyền thống đoàn kết và sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, Đảng viên và Nhân dân, xã Khả Cửu sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Giám đốc Sở VH,TT&DL Dương Hoàng Hương và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Khả Cửu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Trần Văn Hoan được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ xã Khả Cửu nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành; Ban Thường vụ; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Văn Hoan được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Khả Cửu nhiệm kỳ 2025-2030.

Trường Quân