Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Lương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 31/7, Đảng bộ xã Lạc Lương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Quách Tất Liêm, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và 211 đại biểu đại diện cho trên 1.600 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Xã Lạc Lương mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã Lạc Lương, Lạc Sỹ, Bảo Hiệu, Đa Phúc. Nhiệm kỳ 2020-2025, các Đảng bộ tiền thân đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá hiện hành ước đạt 750,78 tỷ đồng, tăng 400,83 tỷ đồng so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 58,5 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 6,88% vào cuối năm 2024. Quốc phòng-an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu; xác định 3 khâu đột phá về cải cách hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong đó, phấn đấu thu ngân sách tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; không còn hộ nghèo đa chiều vào năm 2030; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 81,8%; đến năm 2030 cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ xã Lạc Lương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Chỉ ra một số khó khăn, thách thức của xã, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và đặc biệt là việc xác định khâu đột phá mà Đại hội đã đề ra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Xã sớm ổn định việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Quan tâm công tác đào tạo nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện. Sớm nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, định hướng tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của xã trên các lĩnh vực. Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình hành động, đề án, kế hoạch thực hiện sát thực tế nhằm hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra...

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 23 đồng chí. Đồng chí Bùi Thị Bình được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã khóa I.

