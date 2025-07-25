Xây dựng Đảng
Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Thuỷ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Sáng 25/7, Đảng bộ xã Lạc Thuỷ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Pháp chế (HĐND tỉnh). Tham dự còn có 165 đảng viên đại diện cho 2.298 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Lạc Thủy được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã, thị trấn gồm: Xã Đồng Tâm, Khoan Dụ, Yên Bồng và thị trấn Chi Nê. Đảng bộ có 2.298 đảng viên sinh, hoạt ở 76 tổ chức cơ sở đảng. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dù chịu nhiều tác động từ đại dịch COVID-19 và biến động kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Kinh tế phát triển khá, tổng giá trị sản xuất đạt gần 2.000 tỷ đồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; hạ tầng nông thôn được đầu tư, diện mạo xã thay đổi rõ rệt. Văn hóa – xã hội có tiến bộ, đời sống nhân dân từng bước nâng cao; quốc phòng – an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến, chất lượng sinh hoạt chi bộ và năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng được nâng lên.

Đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã Lạc Thuỷ xác định phương châm hành động: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, xây dựng xã Lạc Thuỷ phát triển nhanh, bền vững” . Các mục tiêu trọng tâm gồm: Tăng trưởng kinh tế cao và bền vững; phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng một số thôn nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 – 1,5%/năm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông – thủy lợi – điện – viễn thông đồng bộ; giữ vững quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

Các đại biểu tham dự đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Võ Ngọc Kiên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ và Nhân dân xã Lạc Thuỷ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy sau sáp nhập, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Phát triển kinh tế toàn diện, phát huy tiềm năng các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Tập tập trung hiện tốt công tác an sinh xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy mạnh mẽ dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đồng chí tin tưởng với truyền thống đoàn kết, sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Lạc Thuỷ sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, sớm trở thành địa phương phát triển toàn diện, bền vững, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ vững bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lạc Thuỷ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 31 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã.

