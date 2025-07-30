Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Liên Châu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Liên Châu tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham gia của 196 đại biểu đại diện cho 1.513 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Dự Đại hội có các đồng chí Ngô Văn Dụ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Dụ - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Liên Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ các xã: Liên Châu (cũ), Đại Tự và Hồng Châu với 57 chi bộ, 1513 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Châu đã khắc phục khó khăn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xây dựng hệ thống chính trị, hoàn thành và hoàn thành vượ mức các chỉ tiêu, mục tiêu Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đảng bộ đã kết nạp 151 đảng viên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,27 triệu đồng/năm, tăng 27,7 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,15% năm 2020 xuống còn 0,42% năm 2024...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Liên Châu đề ra 16 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá, trong đó phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 95%. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm trên 10%. Phấn đấu có từ 80-100 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến toàn trình đạt 95%...

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Liên Châu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu BCH Đảng bộ xã tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng. Nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ.

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là chú ý nâng cao chất lượng, hiệu quả, sản phẩm công tác, sự cống hiến của cán bộ làm thước đo trong việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần tập trung lãnh đạo, chi đạo quán triệt sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình”, nhất là các khâu đột phá như: Cải cách hành chính, công tác cán bộ, kết cấu hạ tầng...

Cùng với đó, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; quan tâm hơn nữa đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hóa, giáo dục. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện theo đúng tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong việc giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong việc đóng góp xây dựng Đảng. Tiếp tục tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Liên Châu, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Phan Thế Huy - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Liên Châu được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Liên Châu, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thúy Hường