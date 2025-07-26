Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Hoà lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Minh Hoà tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Xã Minh Hoà được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là các xã: Ngọc Lập, Ngọc Đồng, Minh Hoà. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã đã đoàn kết, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; cơ bản đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, nông - lâm nghiệp được tổ chức theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết, nâng cao giá trị sản phẩm; hạ tầng thiết yếu gắn với xây dựng nông thôn mới được quan tâm, đầu tư. Tổng vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021 - 2025 đạt 199,811 tỷ đồng...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Các chính sách an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Xã Minh Hoà quyết tâm “Tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết và sức mạnh tổng hợp; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng xã Minh Hòa phát triển bền vững”.

Xã xác định một khâu đột phá: “Tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, trọng tâm là cây chè, cây nguyên liệu và chăn nuôi theo hướng hàng hóa, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và đời sống của Nhân dân”. Phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 6% trở lên; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt 5 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 5% trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 đạt 300 tỷ đồng trở lên; ít nhất 50% khu dân cư nông thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn 7,5%...

Đồng chí Phạm Quang Minh, Bí thư Đảng ủy xã Minh Hòa phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả mà toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân xã Minh Hoà đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ xã Minh Hòa cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nhiệm kỳ tới: Sớm hoàn thiện sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là nhiệm vụ có tính chất nền tảng, bởi mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước đổi mới lớn trong tổ chức bộ máy hành chính, đòi hỏi cấp xã phải thích ứng nhanh, hoạt động chuyên nghiệp. BCH Đảng bộ xã khóa mới cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, để tạo sự thống nhất tư tưởng, đồng thuận cao, hạn chế tâm lý hoài nghi, e dè với mô hình tổ chức mới.

Ban chấp hành Đảng bộ xã Minh Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội

Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo toàn diện, đặc biệt trong điều kiện chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới phương thức lãnh đạo, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đồng thời chú trọng phát triển đảng viên mới ở khu dân cư, doanh nghiệp.

Đồng chí đề nghị: Xã Minh hoà cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số. Nâng cao ý thức, kỷ luật, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cấp xã, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đảm bảo 100% cán bộ công chức được đào tạo kỹ năng số, 100% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến toàn trình.

Tập trung nghiên cứu, quy hoạch tổng thể, định hướng tạo không gian phát triển mới, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế; huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành hệ sinh thái hoàn chỉnh tạo động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững trong các lĩnh vực:

Chú trọng phát triển toàn diện văn hóa - xã hội; phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc; tập trung đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa phù hợp với điều kiện sau sáp nhập. Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn.

Phó Chú tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn tin tưởng rằng Đại hội Đảng bộ xã Minh Hòa lần thứ I sẽ thực sự là dấu mốc quan trọng, là Đại hội của đổi mới, dân chủ, đoàn kết và phát triển; mở ra chặng đường mới phát triển mạnh mẽ, bền vững và toàn diện hơn.

Đại hội đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy chỉ định BCH Đảng ủy xã gồm 24 đồng chí. Đồng chí Phạm Quang Minh được BTV Tỉnh ủy chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Minh Hoà nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phan Cường