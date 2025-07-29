Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Mường Thàng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Ngày 29/7, Đảng bộ xã Mường Thàng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Thị Kim Tuyến, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng; đại diện các sở, ngành, tổ chức và hơn 215 đảng viên tiêu biểu đại diện gần 1.300 đảng viên toàn Đảng bộ xã.

Mường Thàng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã: Thạch Yên, Dũng Phong, Nam Phong, Tây Phong, với diện tích tự nhiên 91,579 km2, dân số 19.883 người, gồm 37 xóm. Dân tộc Mường chiếm 88,1%. Là một trong bốn vùng Mường lớn của tỉnh Hòa Bình (cũ), Mường Thàng nổi bật với lễ hội Khai mùa, Khai hội chùa Khánh và nhiều giá trị văn hóa Mường đặc sắc như hát thường đang, chiêng, mo, sử thi “Đẻ đất - Đẻ nước”...

Lãnh đạo tỉnh và các ngành dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Mường Thàng, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại khai mạc Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và Nhân dân xã đã nỗ lực hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực: Nông – lâm – thủy sản chiếm 59,25%, công nghiệp – xây dựng 19,75%, thương mại – dịch vụ 21%. Thu ngân sách đạt 76,31%; thu nhập bình quân ước đạt 51,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 95,4%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93,2%.

Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đại hội đề ra các mục tiêu trọng tâm: Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm trên 10%; đến năm 2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1.000 tỷ đồng; tỷ trọng lao động khu vực kinh tế tư nhân đạt 41,75%... Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030.

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ xã Mường Thàng.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Mường Thàng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận kết quả của Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã tập trung xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp, phục vụ tốt nhu cầu doanh nghiệp và người dân; đầu tư hạ tầng, phát triển cụm công nghiệp Dũng Phong và bảo tồn các giá trị văn hóa Mường, cải thiện bền vững đời sống Nhân dân.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 26 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Tâm được chỉ định chức Bí thư Đảng ủy xã Mường Thàng nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Lê Chung