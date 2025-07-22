Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nguyệt Đức lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 22/7, Đảng bộ xã Nguyện Đức tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 238 đại biểu đại diện cho hơn 1.500 đảng viên trong Đảng bộ. Dự Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Việt Khoa - Ủy viên Trung ương Đảng, PGS.TS, Giám đốc Học viện Quốc phòng; Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban Đảng của Tỉnh ủy và sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đảng bộ xã Nguyệt Đức được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 Đảng bộ các xã: Văn Tiến, Trung Hà, Trung Kiên và Nguyệt Đức. Hiện Đảng bộ có 51 chi bộ (gồm 32 chi bộ thôn, 13 chi trường học, 6 chi bộ cơ quan đặc thù) với 1.523 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả quan trọng và khá toàn diện, cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch đề ra như: Kinh tế địa phương tiếp tục tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch phù hợp với định hướng phát triển bề vững. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 50 triệu đồng năm 2020 lên 85 triệu đồng năm 2025. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều năm 2025 ước còn khoảng 0,59%. Đến năm 2024, cả 4 xã trước sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 31/32 thôn đạt nông thôn mới; 10 thôn đạt thôn thông minh... Lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa, y tế có bước phát triển toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên rõ rệt; tình hình chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ không ngừng được nâng lên...

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Nguyệt Đức xác định 3 khâu đột phá: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng để thu hút đầu tư, xây dựng phát triển khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bình đẳng, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, thái độ phục vụ nhiệt tình đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại hội cũng xác định rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp cụ thể để thực hiện các khâu đột phá và các chỉ tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Ban Đảng của Tỉnh ủy, Đại diện lãnh đạo sở ngành của tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Thị Thu Hằng yêu cầu, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ xã Nguyệt Đức cần nhanh chóng ổn định bộ máy, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Cùng với đó, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 4 Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế tại địa phương; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số nâng cao hiệu quả hoạt động bộ máy; bảo đảm quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, cần triển khai thực hiện thành công mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm”. Khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quan tâm phát triển văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề, hướng tới mục tiêu cốt lõi là nâng cao đời sống cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính trong sạch, hoạt động hiệu quả, hiệu năng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Pphục vụ hành chính công. Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đại diện Ban Đảng của Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo sở, ngành của tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nguyệt Đức khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Nguyễn Thị Huấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyệt Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Nguyệt Đức, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thúy Hường