Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Sơn Đông lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 29/7, Đảng bộ xã Sơn Đông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Trần Việt Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Sơn Đông được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Sơn Đông, xã Tây Sơn và xã Cao Phong với diện tích tự nhiên 26,7km, quy mô dân số 36.076 người. Đảng bộ xã hiện có 1.946 đảng viên, sinh hoạt tại 69 chi, đảng bộ cơ sở.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, sự điều hành năng động của chính quyền và sự đồng thuận cao trong nhân dân, kinh tế trên địa bàn xã duy trì tốc độ tăng trưởng khá, tổng thu ngân sách đạt 547 tỷ đồng, tổng chi 540 tỷ đồng; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, thôn văn hóa đạt 77%. Các chỉ tiêu về y tế, giáo dục đều cơ bản hoàn thành. Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, 92% tổ chức Đảng hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Xác định nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Sơn Đông đặt ra 19 chỉ tiêu, 8 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Việt Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất và kết quả đạt được của Đảng bộ xã Sơn Đông trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, Đảng bộ xã cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường chất lượng sinh hoạt chi bộ, chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, tư tưởng, đạo đức, năng lực hành động; phải làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là lực lượng lao động trẻ.

Cấp ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình hành động, kế hoạch rõ ràng, phân công từng khâu, từng mục tiêu cụ thể. Sắp xếp tổ chức bộ máy xã theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả, phù hợp theo mô hình chính quyền hai cấp hoạt động vì nhân dân và phục vụ nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Đông nhiệm kỳ 2025 -2030 ra mắt Đại hội.

Liên quan đến công tác cán bộ, đồng chí lưu ý, Đảng bộ xã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ làm việc tại các cơ quan của đảng ủy, đoàn thể xã, HĐND, UBND xã đáp ứng tốt yêu cầu phân cấp, phân quyền và đầy mạnh chuyển đổi số toàn diện của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay. Ngay sau Đại hội, cần tập trung bồi dưỡng kỹ năng công nghệ, quản lý hành chính hiện đại và kỹ năng giao tiếp hành chính để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức cả về chuyên môn và kỹ năng số.

Đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá cao 4 khâu đột phá mà Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã xác định, đồng thời yêu cầu, Đảng bộ xã tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện khả thi, theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả cần đạt được. Từ đó, quyết tâm hoàn thành và vượt chỉ tiêu, kế hoạch Đại hội đã đề ra.

Toàn cảnh Đại hội.

Đại hội đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Sơn Đông có 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Bá Hiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Đông nhiệm kỳ 2025-2030.

