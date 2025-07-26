Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Tây Cốc lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ngày 26/7, Đảng bộ xã Tây Cốc tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh... Tham dự đại hội có 189 đại biểu chính thức thuộc 55 chi, đảng bộ trực thuộc, đại diện cho hơn 1.100 đảng viên của toàn Đảng bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tây Cốc lần thứ I là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã, là Đại hội đầu tiên sau hợp nhất 3 đơn vị hành chính gồm xã Tây Cốc, Phú Lâm, Ca Đình. Trong những ngày qua, cấp ủy, chính quyền xã đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng thời 2 nhiệm vụ rất quan trọng: Sắp xếp tổ chức bộ máy, ổn định nhân sự, đi vào vận hành bộ máy mới và tổ chức Đại hội Đảng bộ xã theo đúng quy định của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ xã Tây Cốc lần thứ I là Đại hội thể hiện sức mạnh tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tây Cốc đã có nhiều cố gắng, phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Qua 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực; tranh thủ các nguồn lực, phát huy lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển du lịch; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên được nâng lên. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Bùi Đình Thi ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ xã đã đạt được trong 5 năm qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần phải lưu ý. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Tây Cốc cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động, có đầu việc rõ ràng, phân công cụ thể lộ trình và nguồn lực để tổ chức thực hiện đảm bảo. Tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trên địa bàn, nhất là giai đoạn đầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; xây dựng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đoàn kết, thống nhất, gương mẫu tạo sự đồng thuận trên dưới một lòng từ tập thể cấp ủy đến đảng viên trong Đảng bộ. Đặc biệt, cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo khoa học, sâu sát, kỷ luật, kỷ cương, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân; đổi mới việc ban hành nghị quyết đảm bảo ngắn gọn, dễ nhớ, dễ làm, dễ thực hiện và dễ đi vào cuộc sống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tâm, đủ tầm, đủ tài và có ý chí khát vọng vươn lên...

Phát huy vai trò giám sát của Nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí.

Tập trung phát triển kinh tế bền vững, khai thác tốt lợi thế đất đai để phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực. Ưu tiên huy động mọi nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng nông thôn, giao thông, thủy lợi, trường học, y tế đạt chuẩn.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; tập trung đẩy mạnh xây dựng hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại gắn với công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tây Cốc.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm nông sản. Khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển khu vực kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực quan trọng nhất theo đúng tinh thần Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị mới ban hành.

Chú trọng phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình trong việc bảo vệ, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phát huy những giá trị di tích lịch sử, xây dựng lối sống tương thân, tương ái, đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, thủy chung, tôn trọng pháp luật.

Chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, khuyến học, khuyến tài. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm sóc người có công, đối tượng yếu thế, quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững, phấn đấu tăng tỷ lệ hộ giàu, không còn hộ nghèo. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, khẩn trương thực hiện đầy đủ và có hiệu quả thẩm quyền của chính quyền cấp xã theo Nghị định phân cấp, phân quyền của Chính phủ...

Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định 23 đồng chí tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã; chỉ định đồng chí Hà Trung Thành giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Tây Cốc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 17 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, các giải pháp chủ yếu và kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ngọc Lam