Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thái Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 30/7, Đảng bộ xã Thái Hòa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí: Lương Đức Minh - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Mạnh - TUV, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phú Sơn - TUV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể và 236 đại biểu đại diện cho 1.211 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đảng bộ xã Thái Hòa được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Bắc Bình, Thái Hòa và Liễn Sơn. Hiện nay, Đảng bộ có 48 chi bộ với hơn 1.211 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đã đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chính quyền, các tầng lớp nhân dân thực hiện hoàn thành 13/15 chỉ tiêu đề ra, tạo tiền đề để phát triển toàn diện và bền vững.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tăng trưởng kinh tế đạt 11%/năm, tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 800,5 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 46,0%; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 368,9 tỷ đồng, chiếm 21,2%; Thương mại - Dịch vụ vận tải, ngân hàng,... đạt 570,8 tỷ đồng, chiếm 32,8%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 5 năm 220,9 tỷ đồng, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm 349,6 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 73 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 0,56 %; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 1,5%. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí; đã có 2 thôn đạt thôn thông minh, 6 thôn dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Tại Đại hội, các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thái Hòa với 16 chỉ tiêu trọng tâm trên các lĩnh vực: Thu ngân sách tăng từ 10%/năm, đến năm 2030, thu đạt 425 tỷ đồng trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 10%, đạt hơn 1.180 tỷ đồng; tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn đạt 100%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 0%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 98%, có 100% trường học công lập đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 90% trở lên... Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hiện đại, kiểu mẫu. Toàn xã có 90% số hộ và khu dân cư đạt văn hóa. Để đạt được những chỉ tiêu đề ra, Đảng bộ đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá với 5 giải pháp chủ yếu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã ghi nhận, biểu dương đánh giá cao kết quả Đảng bộ và Nhân dân xã Thái Hoà đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, yêu cầu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo sự đồng thuận cao trong Đảng bộ và Nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế xác định nhiệm vụ trọng tâm triển khai phát triển hạ tầng, đô thị, các ngành nghề, dịch vụ, nông nghiệp theo hướng sinh thái, hiệu quả bền vững; tạo môi trường phát triển kinh tế tư nhân; đẩy mạnh chương trình OCOP; thu hút đầu tư.

Khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo chính sách người có công, hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, thân thiện, phục vụ Nhân dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng.

Ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại Đại hội.

Huy động mọi nguồn lực xây dựng xã Thái Hoà trở thành xã đi đầu của tỉnh trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, hiện đại.Chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức Đảng và đảng viên. Đồng chí đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 nhanh chóng ổn định tổ chức, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, 24 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng ủy và 5 đồng chí tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Thanh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thái Hòa nhiệm kỳ 2025-2030.

Xuân Hùng